Shai Gilgeous-Alexander quebra recorde da carreira em vitória

Shai Gilgeous-Alexander alcançou seu recorde de pontos na NBA. A marca aconteceu na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Utah Jazz, por 123 a 114, na noite de quarta-feira (22). Em 37 minutos, o astro alcançou impressionantes 54 pontos, além de oito rebotes, cinco assistências e três roubos.

“Sempre é divertido alcançar recordes pessoais. Também, sempre divertido riscar coisas da sua lista. Além disso, ter o apoio da cidade por trás de você é algo especial, com certeza”, comemorou Gilgeous-Alexander.

O recorde de Shai Gilgeous-Alexander certamente foi único. Afinal, ele se tornou o primeiro jogador do Thunder a ultrapassar 50 pontos desde 2017. Na época, Russell Westbrook marcou 50 contra o Denver Nuggets. Além disso, o armador se juntou ao MVP de 2016, Kevin Durant e Ray Allen como os únicos a ter 50 pontos, cinco rebotes e cinco assitências em uma partida por Oklahoma City ou Seattle SuperSonics.

Para alcançar a marca, o canadense começou com 23 pontos no primeiro tempo. Depois, no quarto seguinte, adicionou mais 18 pontos, para deixar o Thunder 95 a 89 à frente. Já no período final, ele deu sequência à noite histórica. Primeiro, uma cesta de três. Por fim, o arremesso sobre Lauri Markkanen a 1:28 do fim para coroar a grande atuação.

Gilgeous-Alexander, porém, não ficou satisfeito com a marca. Embora tenha acertado 17 de 35 arremessos, além de 17 de 18 lances livres, o astro de Oklahoma acredita que poderia ter feito ainda mais.

“Senti que poderia ter feito muito mais e sei que isso vai soar um pouco mimado. Senti que não tive uma noite tão boa assim, deixei alguns pontos escapar. No entanto, há espaço para melhorar e isso é algo bom”, finalizou o armador.

A atuação, ainda assim, coroou uma temporada brilhante de Gilgeous-Alexander. Em alta já há alguns anos, ele tem tido o melhor momento de sua carreira, com médias de 32 pontos, 6.1 assistências e 5.4 rebotes. Além disso, tem mostrado talento na defesa, com dois roubos e 1.1 toco por jogo.

Os números se somam à campanha do Thunder, que lidera o Oeste com 36 vitórias e sete temporadas.

Não à toa, portanto, Gilgeous-Alexander lidera a Corrida para o MVP da NBA. Na atualização da última semana, ele apareceu à frente pela segunda vez, com vantagem sobre Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e os demais craques da NBA.

