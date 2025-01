Draymond Green manda recado a Jordan Poole

Quase três anos após o episódio do soco em Jordan Poole, o veterano Draymond Green mandou um recado ao ex-companheiro de Golden State Warriors. O assunto voltou à mídia por conta do duelo do Washington Wizards contra o time de San Francisco, no último sábado (18). Em quadra, melhor para o Warriors, que venceu por 122 a 114. O jornalista Marc J. Spears, da ESPN, tuitou um comentário de Poole sobre os ex-colegas de time.

“Eu amo aqueles caras lá. Na verdade, amo a maioria daqueles caras lá”, corrigiu o ala-armador, deixando uma indireta a Green. Logo abaixo do tuíte de Spears, o ala-pivô escreveu: “sinto muito”. Como esperado, a resposta do camisa 35 do Warriors repercutiu bastante nas redes sociais.

No episódio mais recente de seu podcast, Draymond Green voltou a se desculpar com Jordan Poole. Mas, o veterano também pediu ao ex-companheiro que supere o episódio. Green ainda reconheceu que não deveria ter dado um soco no ala-armador.

Publicidade

“Então, eu respondi porque já se passaram três anos… Vamos seguir em frente, cara. Eu realmente sinto muito. Até pedi desculpas aos pais dele. Essa declaração foi como se ele estivesse buscando uma simpatia com os demais. Como se ele quisesse me fazer ser o vilão… Tipo, siga em frente, cara. Enfim, eu não deveria ter dado um soco nele, mas aconteceu”, revelou Green.

Leia mais sobre Draymond Green e Jordan Poole!

O caso ocorreu durante um treino antes do início da campanha do Warriors, em 2022/23. O episódio, aliás, marcou a temporada do time, então campeão da NBA. De acordo com o jornalista Pablo Torre, do podcast Pablo Torre Finds Out, uma frase curta do ala-armador tirou o veterano do sério.

Publicidade

“Você é uma mochila cara do 30”, teria dito Poole. Ou seja, para o jovem, Green sempre foi carregado pelo astro Stephen Curry. E recebendo um alto salário. Desse modo, o ala-pivô se descontrolou e agrediu o companheiro.

Na época ficou clara a existência de um problema entre os dois fora das quadras. Segundo o repórter Vincent Goodwill, do Yahoo! Sports, havia uma tensão por conta das renovações dos contratos de ambos. Entretanto, o comportamento de Poole não seria o mesmo de antes. Além disso, desde o início dos treinos, os dois andaram se estranhando.

Publicidade

Devido ao soco em Jordan Poole, Draymond Green se afastou do elenco por alguns dias. Mas, o veterano retornou após um pedido de perdão. O Warriors, por sua vez, não aplicou uma punição mais severa a Green. A primeira atitude, aliás, foi multar o ala-pivô.

A “resposta” da franquia, então, foi oferecer um novo contrato a Poole. O acordo foi de US$128 milhões e válido por quatro temporadas. Em contrapartida, Green renovou com o Warriors por um valor foi inferior: US$100 milhões por quatro temporadas.

Publicidade

Racha no elenco

Segundo Ramona Shelburne, da ESPN, aquela campanha do Warriors foi marcada por um racha no elenco. A repórter apurou que o soco de Draymond Green em Jordan Poole causou danos profundos no vestiário. Foi o estopim, em síntese, de uma crise entre os veteranos e jovens do time. A divisão não se resolveu ao longo do ano, e até se agravou em alguns momentos.

“O soco de Draymond não nocauteou só Jordan, mas a equipe inteira. Foi o começo de um clima de tensão entre a base campeã e os jovens talentos. A franquia esperava que tudo fosse se acalmar um dia, mas o ambiente nunca melhorou”, relatou a jornalista.

Publicidade

Na época do soco, o técnico Steve Kerr descreveu a situação como a “maior crise que o elenco já enfrentou”. A campanha do Warriors acabou em decepção, após a eliminação para o Los Angeles Lakers, nas semifinais do Oeste.

Por fim, Poole deixou Golden State na offseason seguinte. Com um clima insustentável no time, ele foi envolvido em uma troca por Chris Paul com o Washington Wizards.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA