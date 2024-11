Draymond Green e Jordan Poole trocam provocações

O Golden State Warriors venceu o Washington Wizards na noite da segunda-feira (4). O confronto, então, marcou mais um reencontro entre Draymond Green e Jordan Poole. Os jogadores tiveram problemas quando atuavam juntos pelo time de San Francisco e o fim da relação ficou marcado após um soco do veterano em um treino. Como resultado, trocaram provocações durante o último encontro.

Perto do final do segundo quarto, Poole acertou uma bola de três pontos com Green na marcação. Depois, apontou para o ala do Warriors dando risada. Logo depois, contudo, Green fez o mesmo, ao dar um passe para uma bola de três de Stephen Curry.

Green e Poole jogaram juntos no Warriors de 2019 a 2023. Chegaram a vencer o título da NBA em 2022. Mas a relação ficou conturbada quando o camisa 23 deu um soco no então companheiro durante um treino na pré-temporada de 2022/23.

O episódio em questão ocorreu no início de outubro. A princípio, se falou apenas sobre uma discussão entre Draymond Green e Jordan Poole. Depois, entretanto o canal TMZ Sports obteve acesso a um vídeo que mostrou o soco que o o ala-pivô acertou no companheiro. Segundo informações divulgadas depois, Poole teria dito que Green era “uma mochila para o 30 [número de Stephen Curry]”.

Como resultado, Green se afastou do elenco por alguns dias, mas retornou após um pedido de perdão ao grupo. Isso, ainda na pré-temporada. Jordan Poole, aliás, declarou que teria aceitado o perdão do colega de Warriors. Para o ala-armador, a história já era “página virada” para ele.

A “resposta” da franquia na época, então, foi oferecer uma extensão de contrato a Poole. O jogador de 24 anos fechou um novo acordo com o Warriors antes daquela temporada, no valor de US$140 milhões. Entretanto, não significou longa estadia para o ala-armador. Afinal, ele foi trocado menos de um ano depois.

Além disso, o atual camisa 13 do Wizards nunca fez questão de esconder que não gostou da troca. Poole havia acabado de ser campeão. Além disso, jogava com alguns dos melhores da história, como Stephen Curry e Klay Thompson.

Até o dono do Warriors, Joe Lacob, confirmou que a relação entre Green e Poole nunca se recuperou. Até por isso, ele acabou sendo trocado para o Wizards em 2023.

