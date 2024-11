“Draymond Green ainda é um dos melhores defensores da NBA”, crava técnico do Warriors

O Golden State Warriors esteve várias vezes no topo da NBA na última década muito por causa da defesa de Draymond Green. Afinal, o ala-pivô saiu da segunda rodada do draft para tornar-se um dos mais versáteis marcadores que a liga já viu. Deu mais uma prova disso nessa quarta-feira. O veterano ajudou na vitória contra o New Orleans Pelicans limitando o astro Zion Williamson a só 12 pontos em 20 arremessos de quadra.

“Draymond, certamente, ainda é um dos melhores defensores do mundo. Não digo isso só pela forma como marcou Zion, mas pela energia e disposição que entrega dentro de quadra. Além disso, ele se comunica com todos os colegas durante cada tempo técnico, no intervalo. Foi uma atuação fantástica, para resumir”, elogiou o técnico Steve Kerr, depois do triunfo por 104 a 89.

Para Green, aliás, essa atuação teve um gosto de revanche. Na noite anterior, os times já haviam se enfrentando e ele deixou a quadra insatisfeito. É verdade que o Warriors venceu, mas Williamson marcou 31 pontos em 30 minutos. O jovem acertou 12 de 19 arremessos tentados no jogo de terça. Por isso, travar o craque do Pelicans virou uma questão de honra para o especialista defensivo.

“Ser físico contra um cara do tamanho de Zion machuca, mas, no fim das contas, é meio divertido também. Eu sinto que ele levou a melhor contra mim na noite passada, então precisava dar uma resposta. Entrei em quadra, antes de tudo, determinado a ter uma atuação defensiva bem melhor do que a anterior. E, assim, tudo aconteceu”, contou o futuro integrante do Hall da Fama.

Contestador

Parar Williamson, a princípio, é um dilema que atormenta a maioria das equipes da liga. O ala-pivô apresenta uma combinação sem precedentes de força física, condição atlética e técnica. É um prospecto geracional que, por enquanto, só as lesões conseguiram parar de forma consistente. Então, o que Draymond Green fez de diferente da NBA inteira para ser tão eficiente em favor do Warriors?

“Ele simplesmente fez o seu melhor complicando cada uma de suas ações. Zion só teve sete lances livres hoje, por exemplo. É um bom número para nós. Draymond tem essa habilidade especial de saber ser físico sem cometer faltas por causa de sua inteligência. Conhece ângulos e, mais do que isso, como utilizar a sua força e braços longos para reduzir espaços”, explicou o experiente técnico.

É claro que os grandes defensores costumam aparecer em tocos fantásticos, desvios de passe e roubos de bola. Mas, para Kerr, a grandeza de Green se revela nos detalhes e postura implacável. “O que mais gosto em Draymond é ser um incrível contestador de arremessos. É incrível assistir como ele é inteligente e, acima de tudo, ativo como defensor o tempo inteiro”, exaltou.

Não esqueçam

Levar o Warriors a mais um título da NBA, obviamente, é o maior objetivo de Draymond Green na temporada. No entanto, ele está em uma missão pessoal também. E, nesse sentido, a defesa que praticou contra Williamson serve como uma mensagem e aviso para todos na liga. O veterano está cansado de não ouvir mais seu nome quando se discute os melhores marcadores do basquete.

“Eu queria começar a temporada em ótima forma, pois sei que isso é chave para ter um bom rendimento. E, como resultado, o time também melhora. Ouvi todos só falarem de Chet [Holmgren] e Victor [Wembanyama] quando o assunto era grandes defensores. No entanto, não se esqueçam do Draymond. Eu quero estar nessa conversa. E, sobretudo, sinto que mereço isso”, sentenciou o ídolo do Warriors.

Mas não basta que Green saber que está entre os grandes defensores da liga. Ele quer o reconhecimento agora. “Eu inicio cada jogo motivado para retornar ao primeiro time de defesa. Fiz uma temporada passada muito boa na defesa, mas não participei do número mínimo de partidas. Então, voltar ao quinteto é um objetivo pessoal. Mais do que isso, quero estar na disputa para defensor do ano”, concluiu.

