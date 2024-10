“Joel Embiid não sabe como vencer título da NBA”, dispara Draymond Green

Draymond Green deu um golpe de realidade ao comentar uma decisão polêmica de Joel Embiid. A partir da temporada 2024/25, o craque do Philadelphia 76ers decidiu que não vai mais jogar em jogos consecutivos, para preservar seu físico. O ídolo do Golden State Warriors, no entanto, afirmou que a decisão pode comprometer o legado do pivô na NBA.

“Acho que você deveria jogar o máximo de jogos que puder e marcar o maior número de pontos possíveis. Desse modo, buscar o máximo de prêmios individuais que puder”, aconselhou Draymond Green a Joel Embiid durante o ‘The Draymond Green Show’. “Porque essa conversa sobre ganhar um título, pode ser que você nunca ganhe um”, acrescentou.

É inegável a possibilidade de Embiid conquistar prêmios individuais na NBA. Um dos nomes mais dominantes no basquete atual, o pivô venceu o prêmio de MVP durante a temporada 2022/23. Além disso, era o principal favorito para o prêmio na campanha passada, antes de se lesionar e desfalcar o Sixers pelo restante dos jogos.

Publicidade

O astro, então, decidiu mudar o foco da sua carreira. Em vez de buscar conquistas individuais, ele quer um título da NBA. Para isso, ele controlar a sua presença nos jogos de temporada regular, para que possa chegar saudável aos playoffs. Green, no entanto, acredita que não vale a pena Embiid abdicar das suas conquistas atrás de um título que pode não acontecer.

Leia mais sobre Joel Embiid!

“Não estou dizendo que ele não pode ser campeão. Porém, talvez ele nunca ganha. E aí você limita o que sabemos com certeza que você pode fazer, que é entrar em quadra, ganhar o MVP, dominar todo mundo e sair. “Sabemos que você pode fazer isso. Então, deixar de jogar dizendo que quer maximizar tudo para ganhar um título. No final, você precisa saber como ganhar um título da NBA. Joel Embiid, no entanto, não sabe porque ainda não fez isso”, disparou.

Publicidade

Investigação da NBA

Além de receber críticas de Green, a decisão de Embiid também forçou uma investigação da NBA. Isso porque, o astro ainda não estreou na temporada 2024/25, por conta de uma recuperação. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a liga suspeita que o pivô esteja em condições para jogar normalmente.

Vale lembrar que a NBA impôs regras para minimizar o descanso excessivo de astros. Assim, a nova política, exige que as equipes não possam descansar várias estrelas no mesmo jogo sem aprovação da liga. Além disso, jogadores saudáveis não podem ficar de fora dos jogos televisionados nacionalmente ou de torneios da temporada sem justificativa.

Publicidade

A punição para ausências de jogadores, aliás, pode impor penalidades que excedem US$1 milhão se uma equipe violar essas regras três vezes.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA