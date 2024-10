Ídolo da NBA detona Joel Embiid e 76ers por polêmica sob investigação

A temporada mal começou e o famigerado load management já voltou a ser pauta nos bastidores. Afinal, a NBA abriu uma investigação contra o Philadelphia 76ers por causa da ausência de Joel Embiid na estreia do time. A liga quer os detalhes sobre as razões que levaram o craque a não estar disponível para o jogo. Para o ídolo Charles Barkley, esse caso expõe um dos maiores problemas da NBA atual.

“Eu não faço ideia do que o Sixers está fazendo, mas isso não é justo. Joel assinou uma extensão de quase US$200 milhões por três temporadas só para jogar basquete. Esses caras têm jogos, no máximo, quatro vezes por semana. Geralmente, são três partidas. Ele ainda tem o melhor pivô reserva da liga em Andre Drummond. Por isso, toda essa situação é um absurdo”, disparou o ex-jogador e analista da TNT.

A liga suspeita que Embiid está saudável e em plenas condições de jogo, mas a franquia decidiu poupá-lo contra o Milwaukee Bucks. A partida foi televisionada em rede nacional nos EUA, então a ausência do astro está sujeita a contestação da NBA. Tudo ficou ainda mais duvidoso porque o pivô revelou que não planeja mais disputar partidas em dias seguidos na carreira. Barkley ficou indignado com o camaronês.

Publicidade

“Nós não somos enfermeiros ou metalúrgicos, por exemplo. Essas pessoas têm trabalhos reais e precisam trabalhar de 40 a 50 horas por semana. Joel joga basquete profissional três vezes por semana. Ele poderia dizer que passaria a jogar menos tempo na segunda noite de back-to-backs. Sem problemas. Mas dizer que ‘nunca mais’ foi uma estupidez da sua parte e da franquia”, criticou o integrante do Hall da Fama.

Leia mais sobre Joel Embiid

Sem medo

Shaquille O’Neal, assim como Charles Barkley, apoia a investigação da NBA em relação ao 76ers e Joel Embiid. Mais do que isso, também se indigna com a chance do craque estar fora de quadra por opção. O agora comentarista sabe que a vida de um jogador passa por conviver com o risco de lesões. No entanto, se o risco está acima do seu desejo de competir, você esquece o propósito do esporte.

Publicidade

“Isso não é uma postura compreensível. Na última temporada, Joel se lesionou porque alguém pisou no seu joelho quando fazia uma grande partida. Isso foi algo que não se pode prever. Foi um acidente, em síntese. Então, você não pode ter medo das lesões. Porque, no fim das contas, a única forma de estar protegido desses problemas é não jogar”, refletiu o lendário astro.

Para Shaq, a indisposição de Embiid para jogar ainda que saudável diz muito sobre as suas ambições competitivas e da equipe. “Todos já sabem que Joel é um cara grande com um histórico de lesões. Mas, quando se quer conquistar um título, você tem que pensar em ser dominante em casa. Em ter mando de quadra nos playoffs. E, por fim, mostrar que é o melhor pivô da liga”, concluiu.

Publicidade

Mais jogos

O Sixers, a princípio, justificou a ausência de Embiid como uma medida para administrar a saúde do joelho do atleta. Ou seja, não configurou um quadro plausível de contusão, doença ou problema pessoal. Ele já não atuou também contra o Toronto Raptors e vai ser desfalque em mais uma partida também. O técnico Nick Nurse, por enquanto, se limita a dizer que se trata de um plano de condicionamento traçado pelo time.

“Joel não vai jogar por causa do plano. Não houve nenhum tipo de retrocesso físico, mas não sentimos que ele está pronto para jogar dentro do nosso plano. Não achamos que esteja forte o bastante, leve ou o que quer que seja. Nós simplesmente definimos que não está preparado para entrar em quadra. E, para resumir, esse será o nosso plano”, sentenciou o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA