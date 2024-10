“Joel Embiid e o 76ers são maior ameaça ao Celtics no Leste”, opina analista

Quem é a maior ameaça ao Boston Celtics pelo título do Leste? Os atuais campeões são os favoritos para o bicampeonato, mas a visão geral é que os adversários melhoraram bastante. O time mais badalado do momento é o New York Knicks, depois da troca do astro Karl-Anthony Towns. Mas, para o polêmico Stephen A. Smith, o Celtics precisa estar mais de olho em Joel Embiid e o Philadelphia 76ers.

“Quando falamos no favorito para derrubar Boston na conferência, acho que o candidato número um é Philadelphia. Nova Iorque até pode vencer, mas vi Joel fazer média de 35 pontos durante uma série de playoffs contra esse time apoiado em uma perna. Por isso, se Joel estiver algo como 80% saudável, não sei o que Tom Thibodeau pode fazer para pará-lo. Realmente não sei”, argumentou o analista da ESPN.

As palavras de Smith são emblemáticas porque ele não esconde ser torcedor do Knicks. Ou seja, também está empolgado com as movimentações e reforços da franquia. E não se pode esquecer que, apesar das atuações de Embiid, os nova-iorquinos eliminaram o Sixers nos playoffs passados. Mas, com elencos equilibrados e saudáveis, Smith aposta que o pivô camaronês é o fator que desequilibra o duelo.

“A questão da análise sempre vai ser Joel, pois é uma força imparável dessa liga. Mas o fato é que esse cara nunca chegou a uma pós-temporada em condições físicas plenas. Embora tenha emagrecido 13 quilos, não há razão para acreditarmos que ele vai estar saudável agora. No entanto, caso esteja perto disso, a maior ameaça a Boston é Philadelphia. Sem dúvidas”, cravou a celebridade da televisão dos EUA.

Melhor pivô

Todos sabem que as polêmicas, sobretudo, são a marca de Smith. Então, faltava alguma declaração para causar mais repercussão. Ela demorou, não foi o “prato principal”, mas veio. Para o veterano analista, Joel Embiid não é só o fator que posiciona o 76ers como principal obstáculo do Celtics no Leste. O astro também está em outro patamar em relação a qualquer pivô da liga.

“Vocês precisam entender uma coisa, antes de tudo. Por maior e melhor que Nikola Jokic seja, Joel simplesmente está em outro nível. É uma coisa diferente. Não estou reduzindo ninguém, mas reconhecendo a grandeza de um talento superior. Depois do que vi, eu só penso: o que Nova Iorque faria contra um Joel com duas pernas? Spoiler: chamar Towns não vai funcionar”, argumentou o comentarista.

A comparação de Smith, certamente, vai gerar controvérsia. E iniciou pelo companheiro de programa na ESPN, Kendrick Perkins. “Estamos falando do três vezes MVP e campeão da liga, Nikola Jokic? Em primeiro lugar, esse cara é só um dos melhores pivôs de todos os tempos. Qual é o argumento possível, então, para colocar Joel acima dele? Não tem”, cravou o ex-jogador.

Favorito

O início da temporada vai marcar o início do período de caça ao Celtics. Mas será que o “alvo” deve sentir-se ameaçado mesmo? Há quem simplesmente não consiga enxergar ameaças ao campeão porque são os rivais que devem sentir-se ameaçados. O analista Zach Lowe acredita que os outros times do Leste que devem ver Boston como ameaça, não o contrário.

“Todas as equipes deveriam estar com medo de Boston. Afinal, trouxe o elenco campeão inteiro de volta e estão com as armas carregadas. Está muito focado no bicampeonato e possui dois astros no auge de suas carreiras. Não haverá, pelos comentários dos atletas, nenhum tipo de comodismo ou satisfação. Esses caras estão atrás de escrever história, então os outros times deveriam estar aterrorizados”, avisou o podcaster.

