Joel Embiid revela perda de peso e preparação visando playoffs da NBA

Em entrevista, Joel Embiid revelou sobre como está sendo seus treinamentos na offseason, que visa os playoffs da NBA. De acordo com o pivô, ele está entre 11 e 13 kg mais magro desde a última temporada. Ele ainda afirma que é para conseguir ter sua primeira campanha saudável nos playoffs.

“Ainda tenho um longo caminho pela frente. Eu ainda quero perder mais, é um processo”, afirmou Embiid nessa semana. “Na hora em que fomos eliminados dos playoffs, eu mandei mensagem para Daryl Morey [Presidente do Philadelphia 76ers] dizendo: ‘Precisamos fazer o que for necessário para eu estar saudável na próxima pós-temporada. Então, está sendo tudo sobre isso’”.

Apesar de já ter sido MVP e múltiplas vezes nomeado ao All-Star Game e times ideais da temporada, Joel Embiid nunca conseguiu passar da segunda rodada dos playoffs da NBA. E isso está relacionado com lesões.

Na última temporada, Embiid estava no caminho para se tornar o primeiro jogador desde Wilt Chamberlain a ter mais pontos do que minutos jogados. No entanto, uma lesão no joelho fez com que só jogasse 39 partidas da temporada regular. Além disso, fez com que jogasse contra o New York Knicks nos playoffs ainda machucado.

Em seguida, Embiid ajudou a seleção dos EUA a conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. O pivô conta que desde então seu foco não está mais nos prêmios individuais.

“Não tem All-Star, All-NBA, nada disso”, afirmou. “Farei tudo o que precisar para chegar até lá. Estou preparado para isso porque basicamente… todo ano estive machucado nos playoffs até agora. Então esse é o objetivo”.

O elenco dos Sixers viajou para as Bahamas nessa segunda-feira (30). As expectativas estão altas e o time está animado para a próxima temporada. O elenco se reforçou na offseason, em especial com a adição de Paul George.

“Todos nós sabemos qual é o objetivo”, afirmou o armador Tyrese Maxey. “Não precisamos falar sobre isso. Então não vamos sentar e ficar conversando sobre isso o dia todo”.

Maxey sabe que George é um reforço importante para o Sixers ir além da semifinal de Conferência da NBA.

“Temos tantas peças diferentes, podemos jogar de tantas maneiras. É isso que aprendi nesta offseason até o momento. É uma bênção. Quando entendermos como utilizar isso, os céus são o limite”.

Mas Joel Embiid entende que, com George e Maxey, é possível brigar para superar qualquer barreira na próxima temporada. De acordo com o pivô, ele vai servir como “isca” para marcadores. Assim, seus colegas vão fazer de tudo pelas vitórias.

