“Dirigente do 76ers, Daryl Morey está entre melhores que já vi”, exalta analista

O Philadelphia 76ers deu uma guinada nessa offseason graças ao trabalho do dirigente Daryl Morey. Ele concretizou um plano de anos e, por fim, fechou a chegada do craque Paul George. Mais do que isso, reconfigurou o elenco em torno de Joel Embiid e Tyrese Maxey para formar um legítimo candidato ao título. Para o ex-atleta Kendrick Perkins, esse é mais um trabalho com a assinatura de um profissional de elite da NBA.

“Quando eu soube da extensão de Joel, a primeira coisa que pensei é que Daryl é mau. Afinal, realmente sabe o que está fazendo. É claro que sempre procura ter chances de título, pois é o seu trabalho. Mas, definitivamente, esse homem está entre os melhores executivos que já vi nessa liga montando elencos competitivos enquanto mantém os seus astros felizes”, exaltou o analista da ESPN.

Morey iniciou a carreira como analista estatístico esportivo, mas trabalha nos bastidores da NBA há quase duas décadas. É visto como um dos melhores dirigentes em atividade e, nesse sentido, teve a atuação coroada pelo prêmio de executivo do ano em 2018. A ótima reputação, no entanto, ainda não se converteu em títulos. Perkins admite a falta do resultado máximo, mas vê as suas equipes sempre competitivas e relevantes.

“Eu não julgo Daryl por não ter conquistado um título em Houston. Ele fez um trabalho sensacional com James Harden, mas existia Golden State no caminho. Olhe, agora, o que já fez na Philadelphia. Tyrese foi uma escolha de fim de primeira rodada. Já está com uma extensão assinada. Então, conseguiu substituir Tobias Harris por um futuro Hall da Fama como Paul. Isso é incrível”, reverenciou o pivô aposentado.

Entre dramas

Daryl Morey assumiu o cargo de dirigente-mor das operações de basquete do 76ers em 2020. Então, o seu trabalho vai muito além da elogiada atuação nessa offseason. Teve muito mais problemas do que imaginava para gerenciar, certamente. Antes de George, houve passagens frustradas de outros astros que duraram menos do que o executivo projetava. Perkins acredita que tudo isso graduou Morey como um gestor de crises.

“O trabalho de Daryl no Sixers começou com o drama que foi a troca de Ben Simmons. E, depois, veio a saída de Harden. Enquanto isso, lidava com o olhar de Joel confiando em sua capacidade de montar um time em torno dele. Esse cara cravou os dentes em sua função desde que pisou na Philadelphia. Por isso, eu lhe dou crédito demais pela situação atual”, reconheceu o comentarista.

O último movimento de Morey foi a extensão de contrato com Embiid até 2029. Perkins vê mais uma “bola dentro” do dirigente com um merecido reconhecimento para o pivô. “Joel merece parabéns também, bem como qualquer atleta que consegue um contrato assim. Ele nos traz entretenimento, como fãs e analistas, mas também performa em quadra a ponto de merecer esses milhões”, finalizou.

Estudante

O trabalho de um dirigente da NBA costuma ser glamourizado por muitas pessoas. No entanto, nem sempre é tão interessante quanto imaginam. O processo de recrutamento de George, por exemplo, serve para mostrar isso. Morey revelou que o trabalho de sua equipe passou por ouvir as edições do podcast do jogador atrás de possíveis dicas. Mas nada podia prepará-lo para a forma como o Los Angeles Clippers abriu mão do astro.

“Ouvimos a todos os episódios do podcast de Paul e, em seguida, tomando notas. Mas, ao mesmo tempo, não entendemos como o Clippers conduziu essas negociações. Nós soubemos que o time estabeleceu um limite financeiro para a transação, mas, no fim das contas, eu imaginava que cederiam. Então, quando saiu a nota de desistência do negócio, não entendi absolutamente nada”, admitiu o veterano executivo.

