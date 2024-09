Kendrick Perkins vê Paul George “sob pressão” para vencer no 76ers

O Philadelphia 76ers vai iniciar a próxima temporada como um dos favoritos ao título da NBA. E, para Kendrick Perkins, isso pode representar um momento decisivo na carreira de Paul George. O ala foi a grande contratação da offseason e, como resultado, subiu o patamar competitivo da franquia. O analista da ESPN acredita que, com isso, o craque tornou-se um dos atletas mais pressionados para ser campeão em 2025.

“Joel é o jogador mais pressionado da NBA a ganhar alguma coisa nessa temporada. Mas Paul, certamente, vem logo depois na lista. Deve estar na segunda ou terceira posição. E eu não quero ouvir as pessoas falarem que ele nunca chegou a uma final de conferência. Ele vai jogar com caras como Joel Embiid e Tyrese Maxey. É sobre ser campeão de tudo, pois não existem prêmios de consolação”, cravou o polêmico ex-atleta.

George decidiu deixar o Los Angeles Clippers em julho para assinar um vínculo de quatro temporadas com o Sixers. Isso recolocou a equipe entre os candidatos ao título do Leste. E, ao mesmo tempo, subiu o nível de cobrança sobre as referências veteranas do elenco – que, agora, inclui o ala. Perkins julga que o histórico agitado de mudanças do nove vezes all-star também pesa para um aumento da pressão.

“Para começar, Paul deixou Indiana para jogar em Oklahoma City. O time tinha uma boa projeção de futuro, mas, do nada, ‘forçou’ a sua saída para Los Angeles. Foi jogar com Kawhi Leonard e essa equipe ficou abaixo das expectativas todos os anos. E, agora, já cavou uma saída para outro time forte. Então, sem dúvidas, esse cara precisa estar pressionado para vencer”, reforçou o controverso analista.

Nem tanto

Mas nem todos concordam com Kendrick Perkins sob a pressão em cima de Paul George. Aliás, sobre o Sixers como um todo. Richard Jefferson, por exemplo, enxerga o histórico da franquia como um parâmetro mais importante do que as expectativas gerais. Apesar do trio de astros, a equipe que não vence duas séries de playoffs seguidas há 23 anos. Alcançar esse objetivo, por isso, já estaria de bom tamanho.

“Os torcedores de todos os times são iguais. A diferença é que Philadelphia não chega a uma final de conferência desde antes de eu ser draftado. A expectativa para esse time, então, não é ser campeão. Dá para dizer que sucesso seria chegar onde já não chegam há duas décadas: uma decisão do Leste. Isso já seria espetacular para a torcida, pois não fazem isso há tempos”, argumentou o ex-ala.

Jefferson, no entanto, não parou por aí. Ele tem uma escolha bem pouco usual quando perguntado qual é a franquia mais pressionada da NBA. “Ainda acho que o time mais pressionado é Boston. Afinal, a pressão maior está na equipe que se espera que seja campeão. Não é sobre o time que, em síntese, só precisa ser melhor do que nos 20 últimos anos”, opinou o veterano.

Título ou nada

George ainda não falou sobre pressão desde a chegada ao Sixers. No entanto, ele sabe que a maior parte do público concorda com a visão de Perkins sobre a sua carreira. E, obviamente, também deseja ser campeão da NBA. Por isso, o seu discurso na chegada ao novo time deixou bem claro que se cobra sobre o assunto. O pensamento, por mais que não fale de forma literal, é de “título ou nada”.

“Para mim, tudo gira em torno de vencer. Nós precisamos passar da segunda rodada dos playoffs. Então, tudo que me importa no momento é deixar tudo o que passou para trás e ganhar. Faremos tudo o que for preciso para alcançar esse objetivo. E, certamente, a gente vai conseguir isso”, garantiu o jogador de 34 anos.

