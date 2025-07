Pacers confirma Tyrese Haliburton fora da próxima temporada

O presidente do Indiana Pacers, Kevin Pritchard, confirmou que Tyrese Haliburton está fora da próxima temporada da NBA. Isso porque o armador se recupera de uma ruptura no tendão de Aquiles. O dirigente concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (7), durante treinos da equipe para a Summer League. Então, ele foi categórico sobre o retorno do astro.

“Não tenho dúvidas de que ele voltará melhor do que nunca. No entanto, não jogará no ano que vem. Não colocaríamos ele em risco agora. Então, não criem nenhuma esperança de que ele jogue. Haliburton me disse muitas vezes que correria o risco de novo (para jogar as finais) e isso só mostra o tipo de jogador que ele é. Mas, se você me perguntar, digo que não faria. Se eu soubesse que ele ia se machucar, não o sacrificaria porque me importo muito e quero que ele tenha uma carreira incrível”, disse Pritchard.

Princiapl astro do Pacers, Tyrese Haliburton sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles no jogo final da última temporada da NBA. Indiana acabou derrotado pelo Oklahoma City Thunder por 4 a 3 na decisão de 2024/25.

Pela gravidade da lesão, então, essa era uma notícia esperada. Afinal, a recuperação para esse tipo de problema costuma ser longa. Em geral, esse tipo de contusão deixa o jogador fora das quadras por cerca de oito a 12 meses.

O armador passou por cirurgia há quase duas semanas em Nova York. No sábado, ele apareceu pela primeira vez desde o procedimento, durante um treino do Indiana Pacers para a Summer League. Após a cirurgia, o astro foi às redes sociais para desabafar e compartilhar o início do processo de recuperação.

” Palavras não conseguem expressar a dor dessa decepção. Trabalhei a vida toda para chegar a esse momento e é assim que termina? Não faz sentido. Meu pé parece um peso morto. Mas o que mais dói, acho, é a minha mente. Sinto como se estivesse divagando. Mas sei que vou me lembrar disso como algo pelo qual tenho orgulho de ter lutado. Minha jornada para chegar onde estou hoje não foi por acaso. Eu me esforcei todos os dias para ser incrível. Então, continuarei fazendo isso”, disse Halburton em um dos trechos.

Vale lembrar que, durante o jogo 5 das finais da NBA, Haliburton agravou uma lesão na panturrilha direita. O jogador, aliás, vinha lidando esse problema durante toda a série. Assim, no sacrifício, ele disputou o sexto jogo contra o Thunder e ajudou o Pacers a vencer. Um dia antes do Jogo 7, o astro reconheceu que sua perna “ainda estava dura e dolorida”, mas disse que planejava jogar mesmo assim.

Aos 25 anos, Haliburton foi um dos grandes nomes dos playoffs da NBA em 2024/25. Isso porque liderou Indiana em sua improvável jornada até as finais. Em todas as séries, ele acertou um arremesso que empatou ou garantiu a vitória nos segundos finais. Como resultado, se tornou primeiro jogador da liga a conseguir esse feito.

Por fim, ele tinha médias de 17.7 pontos e nove assistências, com 46% de aproveitamento nos arremessos até o sétimo duelo decisivo. Além disso, distribuiu 197 assistências. Ou seja, o recorde da história do Pacers em um único playoffs.

