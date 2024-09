Paul George: “Paolo Banchero está pronto para alcançar outro patamar”

Se você pudesse começar um time da NBA hoje, quem é o jogador de até 25 anos que escolheria para liderá-lo? A maioria das respostas, certamente, convergeria para Luka Doncic, Anthony Edwards e Victor Wembanyama. Mas e se excluíssemos tais escolhas “óbvias”? Um dos grandes astros da liga, ainda assim, não teria dúvidas. Paul George acredita que Paolo Banchero seria a seleção ideal nesse cenário.

“Ainda existe bastante talento na liga abaixo dos 25 anos, mesmo que tire esses caras. Há caras como LaMelo [Ball], Chet [Holmgren]. Quem eu acho que mostrou que está pronto para atingir outro patamar, no entanto, é Paolo. Ele ataca quem aparece pela frente e adora contato porque, embora jovem, é um ‘menino grande’. Já é um astro, mas sinto que está preparado para mais”, elogiou o ala, em seu podcast.

Montar uma equipe em torno de um jogador específico sempre é uma tarefa complicada. Entrosamento e química no basquete, afinal, passam longe de ser ciência exata. Mas, a princípio, George sabe o cenário que gostaria de ter ao redor de Banchero para torná-lo vencedor na NBA. Ele prega que, antes de tudo, o jovem talento necessita de espaço para ser agressivo sempre que tiver a bola.

“Montaria um time com arremessadores em torno dele, pois Paolo é uma força. É ótimo operando em transição, situações de isolation e utiliza o físico para abrir espaço contra atletas menores. Então, a única coisa que pode limitá-lo são os companheiros fechando vias para infiltração. Paolo é esse tipo de jogador: melhorou como chutador, mas é um infiltrador por natureza”, definiu o novo reforço do Philadelphia 76ers.

De talento para talento

Mas, obviamente, Paul George não foi o único adversário que notou a qualidade de Paolo Banchero. Até mesmo os rivais mais jovens, aliás, ficam impressionados após o primeiro duelo com o ala-pivô. Wembanyama, por exemplo, ficou surpreso com a falta de atenção em torno do líder do Orlando Magic. Foi um raros atleta de quem o fenômeno francês queria falar mais depois de “conhecer” dentro de quadra.

“Eu estou surpreso que ninguém me perguntou sobre Paolo antes. E fiquei feliz que uma pessoa, por fim, fez isso. Acho que esse cara é um dos jogadores e primeiras escolhas de draft mais subestimadas dos últimos anos. Não entendo o motivo disso, mas é isso que vejo. Paolo, certamente, é alguém que possui um futuro brilhante nessa liga”, projetou o futuro astro do San Antonio Spurs.

Banchero, em seguida, soube de declaração de Wembanyama. Embora tenha agradecido e retribuído os elogios, ele recusou o status de “subestimado” na NBA. “Já pensei assim antes, mas fui primeira escolha de um recrutamento e eleito calouro do ano nos últimos tempos. Então, a verdade é que não tenho muito a reclamar. Isso é uma coisa que não fica em minha cabeça”, explicou o ala-pivô.

Playoffs

A primeira série de playoffs de Banchero foi mais uma prova do seu talento. Ele tornou-se o segundo jogador mais jovem da história da NBA a ter 30 pontos em três partidas seguidas de pós-temporada. Comandou o Magic a forçar sete jogos no duelo contra o mais experiente Cleveland Cavaliers. O time não conseguiu vencer a partida decisiva, fora de casa, mas ele saiu de quadra com (monstruosos) 38 pontos e 16 rebotes.

“Paolo, em primeiro lugar, é especial. Existem boas razões pelas quais já é um all-star e ainda vai aparecer em vários times ideais da liga. Nunca está assustado para jogar nos momentos mais importantes. E, mais do que isso, nunca se ‘apequena’ nos desafios da liga. É um competidor que possui resposta para cada alternativa que o outro time usa”, elogiou o técnico de Orlando, Jamahl Mosley.

