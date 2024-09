“Acho que o Clippers vai se recuperar da perda de Paul George”, avalia Baron Davis

Nessa quinta-feira (19), Baron Davis, ex-jogador e comentarista da NBA, deu sua opinião sobre a saída de Paul George do Los Angeles Clippers. Ele, que já foi atleta da franquia, disse que a perda é “duro”. No entanto, acredita que pode ser uma “bênção disfarçada”.

“Doeu”, disse quando perguntado o que sentiu sobre a saída do astro. “Eu já comentei alguns jogos do Clippers, então assistia ele bastante. Paul George é meu irmão. E eu sempre penso primeiro no jogador, sempre. Mas, em relação ao Clippers… Quem sabe? Às vezes isso pode ser uma bênção disfarçada. Agora isso força o time a depender de Kawhi [Leonard] e James Harden. Então você tem duas super estrelas e conseguiu bons reforços na agência livre. Eles assinaram com um agente livre subestimado, que é Kevin Porter Jr”.

Baron Davis tem voz dentro da comunidade do Clippers, então sua opinião sobre Paul George importa. O armador teve uma carreira de 13 anos na NBA e passou duas temporadas com a franquia californiana, tendo médias de 14.6 pontos e 7.6 assistências. Além disso, já atuou como comentarista em alguns jogos.

No entanto, tem uma visão otimista em relação a perda do astro. Ele acredita no potencial de Kawhi e Harden liderarem a equipe para brigar nos playoffs. Além disso, ressalta o quão bem foram na agência livre. A equipe conseguiu assinar Porter Jr, Derrick Jones Jr. Nic Batum e Mo Bamba. Ao mesmo tempo, já possuía Norman Powell, Ivica Zubac, Terance Mann e PJ Tucker. Desse modo, ainda tem um elenco profundo.

É claro que a saída de George não era o ideal. O Clippers adquiriu o astro ao abrir mão de grande parte de seu futuro. A troca envolveu Shai Gilgeous-Alexander e mais cinco escolhas de primeira rodada só pelo jogador. E é difícil dizer que o sacrifício valeu a pena. Junto de Kawhi, conseguiu levar a equipe para apenas uma final de conferência em cinco anos. Nas outras quatro temporadas em Los Angeles, foi até a segunda rodada apenas uma vez e chegou a não levar a equipe aos playoffs em outra.

Então, George decidiu assinar com o Philadelphia 76ers. A união com Joel Embiid e Tyrese Maxey pode ser finalmente o que precisava para conseguir seu anel de campeão. O Sixers tem o necessário para levar o astro para sua primeira Finais da NBA em 14 anos de carreira.

