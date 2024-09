Pai de Paul George detona Clippers: “Apunhalaram pelas costas”

Após a saída de Paul George do Los Angeles Clippers para o Philadelphia 76ers, o pai do jogador detonou o time da Califórnia. Em participação no podcast do astro, ele abriu o jogo e revelou não ter gostado da forma como a franquia tratou a negociação do filho. Além disso, indicou que se sentiu traído com a postura do time.

“Cara, eu não gostei nada disso. Doeu em mim. Eu senti que eles nos apunhalaram pelas costas, sabe? Paul fez muito pelo time desde o primeiro dia. E isso não é só sobre a quadra, mas também sobre os fãs e a franquia em geral. Ele se doou em 110% do que pediam. Fez tudo. E o dinheiro que ele pediu para renovar o contrato não era muito entende? Então, foi difícil. Mas entendemos que os executivos de lá pensaram em algo diferente”, afirmou.

A negociação entre George e o Clippers durou toda a última temporada. O atleta queria o valor máximo, semelhante ao que Kawhi Leonard recebeu. Ou seja, US$220 milhões por quatro anos. Entretanto, a equipe não aceitou e ofereceu uma nova proposta de US$150 milhões por três anos.

O ala até se mostrou disposto a aceitar a última oferta, mas pediu que uma clausula de troca fosse incluída. O antigo camisa 13 queria ter o raro poder de vetar qualquer negociação em que não quisesse estar envolvido. No entanto, Los Angeles também não aceitou esse pedido, o que levou ao fim das negociações e a assinatura com o 76ers na agência livre.

O pai de Paul George não tirou a razão do filho em suas exigências contratuais em relação ao Clippers. Apesar de lamentar a saída do astro, que nasceu na Califórnia, ele afirmou que apesar das dificuldades a mudança era necessária.

“Eu não queria que ele pegasse qualquer coisa de jeito nenhum. Ele é um cara que, acima de tudo, defende o que acredita ser certo. Ele sentiu que vários touros estavam vindo até ele, e não adoçou para eles. E já disse a ele, estou 100% ao seu lado. Isso nos colocou em algumas situações de incerteza, mas não tem problema. Você adora ficar em casa e estar em casa, mas o lar também pode te atrasar em algumas situações. Ele trabalhou muito para isso, e sinto que deveria ser pago para tal”, garantiu.

Deixar Los Angeles parece ter sido a maior dificuldade da família em geral. O pai de George, aliás, chegou a acreditar que ele poderia jogar no rival do Clippers, o Los Angeles Lakers.

“Eu admito que cheguei a pensar nisso. Cheguei a cogitar em mudarmos de lado e nos mantermos em Los Angeles, mas acho que o Lakers já tinha gastado muito dinheiro. No fim, nos encontramos na Philadelphia e estou feliz”, concluiu.

