Steve Kerr: “Erraram no lance de Draymond Green”

O Golden State Warriors perdeu o Jogo 3 dos playoffs para o Minnesota Timberwolves na noite de sábado (10). A derrota foi amarga, uma vez que a equipe iniciou o último quarto vencendo. Porém, a ejeção de Draymond Green por atingir o limite de faltas atrapalhou a reta final para o time comandado por Steve Kerr.

Draymond Green saiu de quadra com quatro minutos restantes para o fim do jogo. O Warriors perdia por 84 a 82 e o veterano tinha apenas dois pontos. Porém, a saída do camisa 23 desfalcou a defesa de Golden State e permitiu que o Timberwolves ampliasse a vantagem.

Após o jogo, o técnico Steve Kerr comentou sobre a expulsão de Green. De acordo com o técnico, algumas das marcações contra o veterano não foram justas. Desse modo, ele não deveria ter sido expulso naquele momento.

Steve Kerr comentou primeiro sobre a quarta falta cometida por Draymond Green. Os árbitros entenderam que o camisa 23 fez um lance faltoso em Julius Randle. Para o técnico, porém, deveria ter sido marcada uma falta de ataque do ala-pivô do Timberwolves.

“Nós estávamos bem convictos [sobre aquela falta]”, disse Steve Kerr, que teve um desafio mal sucedido para tentar reverter a marcação. “Pareceu que o Randle passou direto pelo peito dele. Não conseguimos a marcação. Mas isso faz parte do jogo”.

Kerr ainda comentou sobre a sexta falta de Green. Os árbitros entenderam que o astro teve uma infração ao tentar dar um toco em Jaden McDaniels. Desse modo, ele foi ejetado de quadra. O técnico, porém, criticou a decisão.

“A sexta falta de Green foi difícil”, afirmou Kerr. “Não pareceu correta ao revermos o lance, mas é o que é.”

Apesar das críticas, Kerr comentou que a expulsão de Green não foi decisiva para a derrota do Warriors. Segundo ele, porém, a perda de rebotes ofensivas e a sequência de pontos de Minnesota no último quarto pesaram contra o time de San Francisco.

Por fim, o Warriors volta à quadra pelos playoffs na noite desta segunda-feira (12) para o Jogo 4 contra o Timberwolves. O duelo está marcado para às 23h (horário de Brasília), no Chase Center. O Wolves lidera a série por 2 a 1.

