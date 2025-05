Pacers atropela Cavaliers e abre 3 a 1 nos playoffs da NBA

O Indiana Pacers não tomou conhecimento do Cleveland Cavaliers, no jogo 4, e está a uma vitória de avançar de fase nos playoffs da NBA. Em uma vitória incrível, tanto pelo ritmo ofensivo insano dos donos da casa quanto pelo colapso dos visitantes, o time de Tyrese Haliburton se coloca em grande posição para chegar às finais do Leste. A franquia de Ohio, líder da conferência, com 64 vitórias, está nas cordas.

O primeiro tempo foi marcante e com direito a recordes. Indiana alcançou a maior marca de assistências em um primeiro tempo de playoffs desde 1997/98. Foram 25, símbolo de um time coletivo que brilhou intensamente. Assim, o Pacers foi para o intervalo com uma vantagem de 41 pontos: 80 a 39.

Cleveland, por outro lado, não só sofreu uma derrota terrível. Afinal, o time ainda perdeu Donovan Mitchell com uma lesão no tornozelo.

Publicidade

Com 3 a 1 na série, o Pacers tem a chance de fechar o duelo na próxima terça-feira (13). O jogo 5, aliás, acontece em Cleveland. Para o Cavaliers, a margem de erro acabou. Se perder em casa, ou nos outros dois jogos (caso consiga forçá-los) estará eliminado.

Então, confira como foi a grande vitória do Pacers sobre o Cavaliers nos playoffs da NBA, nesse domingo (11).

Primeiro tempo

Um atropelo. Indiana foi ao intervalo liderando por insanos 41 pontos contra Cleveland. Para se ter uma noção, essa foi uma das duas maiores vantagens de um time na história dos playoffs. E sim, foi muito justo, nada fruto de um desempenho anormal ou algo do tipo. Apenas uma equipe da casa executando tudo de forma perfeita contra um rival perdido, sem soluções, terrível até mesmo na hora de tentar igualar o jogo físico.

Publicidade

A movimentação fora da bola, os passes, a forma como o Pacers cortou para a cesta. Tudo perfeito. Foi o melhor primeiro tempo ofensivo de um time nos playoffs de 2025. Haliburton controlou o jogo, mas a alternância de construção com Andrew Nembhard e TJ McConnell foi incrível.

Pascal Siakam também esteve quente, mas sofreu com problema de faltas. Quando saiu, Obi Toppin entrou bem e fez 13 pontos. Quando o camaronês voltou no segundo quarto, a vantagem que já era grande se tornou ainda maior.

Aliás, foi um dos momentos mais quentes de um time na temporada 2024/25. O nível de arremessos convertidos por Siakam, Myles Turner e Aaron Nesmith foi acima de tudo, incrível.

Publicidade

Cleveland apenas não teve resposta. Desde o início de jogo, o time cometeu muitos erros de ataque. Houve insegurança nas tomadas de decisão, faltas bobas. Mitchell não ganhou ritmo rápido como em outros jogos da série, e Darius Garland pareceu muito limitado. Além disso, o volume de Evan Mobley e Jarrett Allen foi baixíssimo.

Por fim, uma confusão entre Bennedict Mathurin e De’Andre Hunter marcou a etapa inicial. O ala de Indiana foi expulso, mas Cleveland se desconectou do jogo ainda mais depois disso. Hunter, aliás, foi péssimo na etapa inicial.

Leia mais!

Segundo tempo

O pesadelo só ficou maior para Cleveland no segundo tempo. Com uma lesão no tornozelo, Mitchell não voltou para os últimos 24 minutos. Não que fosse mudar o resultado, mas foi uma péssima notícia logo de cara, com Ty Jerome entrando em seu lugar no jogo.

Publicidade

Sobre o jogo? Pouco mudou. Indiana controlou sua vantagem com raras corridas do Cavaliers ao longo da partida. Uma reação histórica não se mostrou possível ou palpável em nenhum momento.

Darius Garland 12 de seus 21 pontos no terceiro quarto e ganhou algum ritmo pela primeira vez desde que voltou de lesão. É a única notícia razoável do dia das mães para o Cavaliers em derrota muito dura para o Pacers nos playoffs da NBA.

Publicidade

Indiana administrou e, por fim, colocou seus reservas em quadra assim que o último período começou. Os visitantes também levantaram a bandeira branca.

Cleveland está oficialmente contra a história. Afinal, nunca um time que saiu perdendo uma série por 2 a 0, com os dois primeiros jogos em casa, virou o confronto após não devolver as duas vitórias na arena do rival. Indiana, por outro lado, está a um triunfo de voltar às finais de conferência.

Publicidade

(1) Cleveland Cavaliers 109 x 129 Indiana Pacers (3)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 21 1 6 1 0 Isaac Okoro 13 2 0 1 0 Donovan Mitchell 12 1 0 1 1 Max Strus 11 6 3 1 0 Jaylon Tyson 11 2 3 1 0

Três pontos: 14-35; Strus: 3-7

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 21 6 3 1 0 Myles Turner 20 7 3 0 0 Obi Toppin 20 5 2 0 0 Ben Sheppard 14 3 0 0 0 TJ McConnell 13 2 8 1 0

Três pontos: 15-35; Turner: 4-4

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA