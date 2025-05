Tyrese Haliburton lidera virada e Pacers abre 2 a 0 sobre Cavaliers

Tyrese Haliburton comandou outra reviravolta épica do Indiana Pacers, que abriu 2 a 0 na série contra o Cleveland Cavaliers. Em um jogo que foi controlado pelo desfalcado líder do Leste, o astro fechou o jogo em 120 a 119 com uma bola no fim. Os donos da casa não tiveram Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter.

Indiana não começou bem. O primeiro quarto foi cheio de erros de ataque. Com toda a vantagem e com os desfalques do rival, parecia ser uma grande chance de abrir 2 a 0. Mas a realidade é que o time chegou a estar 20 pontos atrás do placar no segundo e terceiro quarto. Sempre que esboçava uma reação, sofria uma corrida do outro lado.

Mas isso mudou no último quarto. Tyrese Haliburton passou a ser mais assertivo, atacando a cesta e conseguindo finalizações ou até passes para fora. Ele anotou 11 de seus 19 pontos no período final. O que incluiu a bola final em que errou um lance livre, pegou o próprio rebote ofensivo e matou uma bola de três incrível há pouco mais de um segundo do fim. Saiu como herói, outra vez.

Vale a menção também para Aaron Nesmith, em um jogo fantástico. O ala teve várias jogadas decisivas e também cresceu no último quarto com sete pontos marcados. Ele coletou um rebote ofensivo de lance livre e cravou sobre Donovan Mitchell, além de ainda cavar uma falta de ataque do astro de Cleveland. Tudo isso dentro dos dois minutos finais.

Myles Turner sustentou seu time nos piores momentos com 23 pontos e ainda teve Bennedict Mathurin marcando 19 e dando um impulso importante para a virada.

Do lado de Cleveland, muita frustração após um jogo incrível de Donovan Mitchell. O astro anotou 48 pontos, nove assistências, cinco rebotes e quatro roubos de bola em uma partida onde assumiu todo o volume ofensivo dos donos da casa em busca da vitória. Mesmo com o ataque em queda no último período, anotou 12 dos 21 pontos da equipe no último período. Mas mesmo tudo isso não foi o suficiente.

O líder do Leste começou muito bem. Afinal, sua defesa de alta pressão se fez muito mais presente e isso também gerou muita transição ofensiva para o time nos primeiros quartos. Assim, com essa receita e Donovan Mitchell acertando arremessos difíceis, o time controlou grande parte do jogo. No entanto, a hora de fechar foi um drama.

O Cavaliers vinha respondendo as corridas de Indiana de forma constantes, mas não conseguiu o mesmo nos minutos finais. Liderando por sete até cerca de 45 segundos para o fim da partida, o time simplesmente travou. Falta de ataque, turnover em tentativa de saída lateral, cedendo vários rebotes ofensivos. O líder do Leste não conseguiu passar do meio da quadra nesse meio tempo.

Apesar dos bons jogos de Max Strus, Jarrett Allen e Sam Merrill, nada pareceu dar certos na hora de fechar o jogo 2 e empatar a série. Em casa, Cleveland pagou caro por isso.

Próximo jogo

Assim, Indiana tem 2 a 0 na série e parte para dois jogos em casa. Cleveland vai desesperado para o terceiro duelo, é preciso vencer para evitar o 3 a 0 que nunca foi revertido na história dos playoffs da NBA. De qualquer forma, eles precisam vencer ao menos uma para evitar uma eliminação sem sequer voltar a Ohio.

A série tem uma folga e só retorna na próxima sexta-feira (9) em Indiana, onde o Pacers de Tyrese Haliburton e o Cavaliers de Donovan Mitchell se encontram para o jogo 3.

(2) Indiana Pacers 120 x 119 Cleveland Cavaliers (0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 23 8 1 1 5 Aaron Nesmith 23 4 1 1 3 Tyrese Haliburton 19 9 4 0 1 Bennedict Mathurin 19 2 1 0 0 Andrew Nembhard 13 7 13 2 0

Três pontos: 11-28; Nesmith: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 48 5 9 4 1 Max Strus 23 8 4 0 0 Jarrett Allen 22 12 3 0 3 Sam Merrill 14 4 0 2 0 Dean Wade 3 10 3 1 0

Três pontos: 11-39; Strus: 5-12

