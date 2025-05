Tyrese Haliburton comanda e Pacers bate Cavaliers

Caiu a invencibilidade do Cleveland Cavaliers nos playoffs na grande vitória do Indiana Pacers com o comando de Tyrese Haliburton. Em um jogo de grande eficiência ofensiva e ótimo nível coletivo, o time visitante rouba o mando de quadra logo no primeiro duelo. O líder do Leste seguiu sem Darius Garland e sua lesão no dedo, assim como ocorreu no fim da série contra o Miami Heat.

Tyrese Haliburton não foi o cestinha do jogo entre Pacers e Cavaliers, mas comandou o show. Foram 22 pontos com 60% de eficiência nos arremessos. Afinal, o armador teve a habilidade e paciência certas para explorar cada falha ou confronto favorável contra a defesa dos donos da casa. Além disso, outras 13 assistências que levaram a mais 34 pontos. Tudo funcionou ao redor dele e isso rendeu outra vitória vital nos playoffs.

O resto do time titular também teve grande atuação ofensiva. Andrew Nembhard foi o cestinha com 23 pontos, enquanto acertou cinco bolas triplas em seis tentativas. Um jogo incrível que também foi acompanhado pelos 17 pontos de Pascal Siakam e Aaron Nesmith. Por fim, Myles Turner (13) e Bennedict Mathurin (11) também chegaram aos dois dígitos de pontuação.

Publicidade

Apesar de alguns problemas com reações de Cleveland no terceiro e último quarto, foi Indiana que liderou o placar em grande parte do jogo. Isso incluiu uma vantagem de 12 pontos no segundo quarto. Por fim, uma sequência de 21 a 10 nos últimos dez minutos selou a vitória. O Cavaliers havia buscado o empate, mas o Pacers soube fechar o jogo mesmo em território hostil. Sobretudo, com um show de Haliburton nos minutos finais.

Leia mais!

Donovan Mitchell liderou o volume ofensivo do time mandante com 33 pontos. Apesar de também ter distribuído quatro assistências e não ter cometido nenhum erro de ataque, o jogo foi pouco eficiente nos arremessos. O craque acertou 13 de 30 tentativas. Além disso, só converteu uma bola de três em 11 tentativas. Enquanto o ataque caiu nos minutos finais, não conseguiu liderar uma nova reação.

Publicidade

Mas não foi só ele. Evan Mobley marcou 20 pontos e Ty Jerome fez 21. Foi nos melhores momentos de ambos que Cleveland cresceu. O ala-pivô teve um duplo-duplo e acertou nove de 13 arremessos. Enquanto isso, Ty Jerome saiu muito bem do banco outra vez. Além dos 21 pontos e oito assistências, teve o melhor saldo de pontos do time. Enquanto ele esteve em quadra, o Cavaliers venceu por dez pontos.

O grande problema da atuação foram as bolas de três. O melhor time da NBA nesse sentido em 2024/25, falhou no jogo 1 da série contra o Pacers. Cleveland acertou apenas nove bolas triplas em 38 tentativas e não conseguiu igualar o poder de fogo do rival, que converteu 19 em 36. O Cavaliers ainda conseguiu se impor com seu tamanho, mas a diferença do perímetro foi brutal para o resultado final.

Publicidade

Assim, a série começa em vantagem para Indiana, que agora tem a vantagem do mando de quadra. Cleveland, por outro lado, se vê em desvantagem e com a obrigação de vencer a segunda partida para levar o empate até o território rival.

O próximo jogo da série será na terça-feira (6) ainda em Cleveland, às 20h.

(1) Indiana Pacers 121 x 112 Cleveland Cavaliers (0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 23 0 6 0 0 Tyrese Haliburton 22 3 13 1 3 Aaron Nesmith 17 8 0 0 1 Pascal Siakam 17 7 4 1 0 Myles Turner 13 12 1 3 2

Três pontos: 19-36; Nembhard: 5-6

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 33 5 4 1 0 Ty Jerome 21 3 8 1 0 Evan Mobley 20 10 2 2 0 Jarrett Allen 12 5 1 2 0 De’Andre Hunter 11 4 1 0 0

Três pontos: 9-38; Mobley: 2-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA