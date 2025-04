Cavaliers fica perto de recorde da NBA em varrida contra Heat

O Cleveland Cavaliers ficou a três pontos de um recorde da NBA na varrida contra o Miami Heat. O time de Ohio venceu o Jogo 4 por 138 a 83, na noite desta segunda-feira (28), no Kaseya Center. Assim, a terceira maior vantagem na história dos playoffs, com 55 pontos de diferença.

A vitória do Cavaliers nos playoffs da NBA fica atrás de três jogos: Denver Nuggets 121 x 63 Charlotte Hornets (58, em 2009), Minneapolis Lakers 133 x 75 St. Louis Hawks (58, em 1956) e Los Angeles Lakers 126 x 70 Golden State Warriors (56, em 1973)

Como no duelo passado, o Cavaliers venceu o Heat graças ao jogo coletivo. Isso porque, cinco jogadores do time de Ohio marcaram pelo menos 14 pontos. Além disso, a defesa foi capaz de anular o ataque de Miami, que acertou somente 36% dos arremessos de quadra.

O único destaque do Heat diante do Cavaliers foi Nikola Jovic. O reserva de Miami marcou 24 pontos. Por outro lado, Tyler Herro teve mais um jogo decepcionante. O ala-armador eleito para o All-Star Game acertou um de dez arremessos e terminou com quatro pontos.

O jogo

O jogo já começou com o Cavaliers dominando o Heat. No primeiro quarto, o time de Cleveland demorou menos do que quatro minutos para abrir dez pontos (15 a 3), após uma cesta de três de Donovan Mitchell. A equipe de Miami, enquanto isso, acumulou arremessos errados, chegando a somente seis pontos até a metade do período.

O Cavaliers, assim, aproveitou para ampliar a vantagem no Jogo 4 dos playoffs. Com 13 pontos de Mitchell e 11 de De’Andre Hunter, o líder do Leste finalizou o quarto vencendo por 43 a 17.

O ritmo seguiu similar no segundo quarto. No entanto, com uma vantagem confortável, o Cavaliers diminiu o volume no ataque. Ainda assim, o Heat continuou com dificuldades para pontuar, sendo que marcou somente 16 pontos no quarto. No fim, os times foram para os vestiários com o Cavs vencendo por 72 a 33.

Na volta do intervalo, a vantagem era de quase 40 pontos e bastou o Cavaliers controlar o jogo para vencer o Heat. Ainda assim, o quinteto misto do Cavs seguiu pontuando com facilidade, marcando 39 pontos no período. Miami, por sua vez, teve seu ataque impulsionado por Andrew Wiggins, que marcou 12 dos 30 pontos do time no período. Assim, o Cavs terminou vencendo por 111 a 63.

Por fim, no último quarto, os reservas do Cavaliers ganharam tempo em quadra, enquanto o Heat seguiu com parte dos titulares. Ainda assim, o Cavs manteve a facilidade ofensiva e chegou a ficar perto do recorde de maior diferença na história dos playoffs, com uma cesta de três de Jaylon Tyson (138 a 78).

No entanto, o Heat finalizou o jogo com uma enterrada e uma cesta de três, para evitar o recorde do Cavaliers nos playoffs da NBA.

Assim, o Cavaliers varreu o Heat para garantir a classificação às semifinais dos playoffs. O time ainda não tem um adversário definido para a próxima rodada, mas enfrentará o pior recorde entre os classicados.

(4) Cleveland Cavaliers 138 x 83 Miami Heat (0)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 22 0 5 1 0 De’Andre Hunter 19 1 1 1 0 Ty Jerome 18 3 5 0 1 Evan Mobley 17 7 1 1 2 Jarrett Allen 14 12 2 6 0

Três pontos: 22-47; Mitchell: 4-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jovic 24 5 2 2 1 Bam Adebayo 13 12 4 1 0 Andrew Wiggins 12 5 1 0 0 Pelle Larsson 12 5 3 0 0 Tyler Herro 4 1 1 0 0

Três pontos: 10-49; Jovic: 4-9

