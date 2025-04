NBA playoffs: LeBron James faz jogo histórico

O astro LeBron James saiu de quadra com uma derrota difícil de engolir no jogo 4 dos playoffs da NBA. Seus números aos 40 anos são incríveis, mas deixar Minnesota levando 3 a 1 na série não estava em seus planos. Apesar da próxima partida acontecer em Los Angeles, o time está com “as costas na parede”.

Apenas nos últimos minutos de jogo, LeBron James esteve ligado diretamente em vários lances decisivos. Entre eles, roubo de bola, toco, passe decisivo. Mas, ele errou em posse, arremesso de muito longe e fez uma falta capital em Anthony Edwards. Aliás, esse último lance teve revisão para confirmar.

Embora LeBron James tenha começado um pouco mais devagar nos playoffs, nos últimos dois jogos, em Minnesota, ele brilhou intensamente. Foram exibições muito acima do que se espera de um jogador com tal idade. Ainda mais depois de sofrer uma lesão que derrubou suas performances na reta final da fase regular.

Estar atrás no placar por 3 a 1 nos playoffs não chega a ser um bicho papão para LeBron. Afinal, foi assim que ele conquistou o seu único título com o Cleveland Cavaliers. Na decisão de 2016, ao lado de Kyrie Irving, ele liderou a virada sobre o Golden State Warriors. Então, ele já esteve lá e sabe o que fazer em jogos de eliminação.

Contra o Timberwolves, o Los Angeles Lakers precisa vencer de qualquer jeito em seus domínios, pois uma derrota encerra a temporada do time. Então, Luka Doncic e LeBron James devem repetir o que fizeram de melhor no domingo para seguirem vivos nos playoffs da NBA.

A decisão do técnico JJ Redick de não fazer nenhuma alteração no segundo tempo pareceu estranha, mas seus reservas não vinham bem. Então, foi quando LeBron e Luka ficaram por mais de 45 minutos em quadra. A vitória do Lakers não aconteceu, mas era uma aposta. Por mais que a idade do camisa 23 seja um problema, todos os lances importantes passaram por ele na reta final.

James não pontuou no último quarto, mas saiu de quadra com 27 pontos, 12 rebotes, oito assistências, três roubos de bola e três tocos. São números jamais vistos na pós-temporada.

Agora, LeBron James tenta reunir forças para deixar o Lakers vivo nos playoffs da NBA. Na próxima quarta-feira (30), o jogo 5 acontece em Los Angeles.

O outro lado

Mas não foi apenas uma derrota do Lakers. Aconteceu um jogo digno de playoffs da NBA. O Timberwolves fez por merecer, especialmente quando o técnico Chris Finch colocou Naz Reid em quadra no último quarto. Era o pivô quem marcava Doncic nas jogadas isoladas, enquanto arremessava para virar o placar no outro lado da quadra.

Claro que o time possui reservas de melhor qualidade e, por isso, conseguiu trabalhar bem sua rotação. Mas a importância de Julius Randle é algo que mais chama a atenção nos playoffs da NBA. Afinal, em seu período no New York Knicks, ele foi muito mal e sempre questionado.

E nós lembramos de dois fatos sobre o ala-pivô na previsão da série de playoffs entre Lakers e Timberwolves na NBA. Isso porque, quando esteve fora por lesão, o time despencou e quase não foi aos mata-matas. Então, quando ele volta, tudo muda e a equipe tem a classificação direta.

Na teoria, pensando em seus problemas em playoffs, foi ali a diferença para que LeBron e seus colegas conseguissem a vitória na série. Mas havia o “e se”. E tudo dependia de Randle. Todo mundo sabe que Edwards iria entregar e fazer o time brigar por vitórias, mas ele precisava de ajuda e ela veio.

Não se esqueça que a lei do ex está aqui, também. Randle começou sua carreira na NBA pelo Lakers, mas só foi aos playoffs bem depois, já no Knicks.

A série, como quase todas as outras dos playoffs da NBA em 2025, merece sete jogos, enquanto ainda é possível aproveitar o que LeBron James ainda tem a mostrar.

