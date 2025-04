No Lakers, Luka Doncic quer repetir feito contra Timberwolves

Com Luka Doncic, o Los Angeles Lakers encara o Minnesota Timberwolves em uma das séries mais fortes da primeira rodada dos playoffs da NBA em 2025. Isso porque o time de Los Angeles vem em grande fase desde as trocas por Dorian Finney-Smith e o esloveno. Por outro lado, a equipe de Minnesota cresceu de produção na hora certa e garantiu vaga após ficar em oitavo por quase todo o mês de abril.

Existe uma grande diferença entre o que o Lakers era antes de ter Doncic com o que vai aos playoffs. Até então, o time jogava com LeBron James sendo o principal organizador ofensivo, ao lado de Austin Reaves. Apesar de a equipe contar com D’Angelo Russell boa parte do tempo vindo do banco, ele era mais um arremessador do que qualquer outra coisa. Agora, a bola fica muito mais nas mãos do novo armador.

Enquanto isso, James tornou-se mais uma segunda opção no ataque. Nada muito diferente do que acontecia com Anthony Davis em 2024/25. A questão é: atacando ou organizando, LeBron ganha mais “refresco” com a presença de seu colega. Não por menos, com Doncic, o Lakers teve uma melhora geral na campanha e chegou aos playoffs de forma direta pela primeira vez desde 2019/20, ano de seu último título.

Por outro lado, o Timberwolves sofreu muito quando Julius Randle, ex-jogador do Lakers, se machucou e o time caiu na tabela da NBA. Apesar de não ser visto como o “cara ideal” para ajudar Anthony Edwards no ataque, houve uma grande queda de produção sem o ala-pivô.

Foram oito derrotas em 13 jogos sem Randle. Quando ele voltou às quadras, o Timberwolves teve uma sequência de 17 vitórias em 21 jogos, conduzindo o time aos playoffs contra o Lakers. É o famoso “ruim com ele, pior sem ele”.

O que aconteceu, de fato, foi que Rudy Gobert ficou menos sobrecarregado, a defesa melhorou e teve uma eficiência no setor de 110.7 pontos por cem posses de bola. Além disso, aumentou o número de assistências e diminuiu o de erros de ataque. Ou seja, para que o Timberwolves conseguisse evoluir na segunda metade da fase regular da NBA e chegasse aos playoffs contra o Lakers, o time precisou contar com Randle.

Anthony Edwards

Claro que Anthony Edwards faz a diferença. Afinal, ele foi o cestinha do Timberwolves na campanha, com 27.6 pontos e ainda liderou a NBA em cestas de três (320). Mas sem o colega, ele teve problemas porque não conseguia resolver o ataque sozinho. Aquele momento sem Randle foi, inclusive, o seu pior em 2024/25, quando tinha aproveitamento geral (39.1%) e de três pontos (33.6%), além de erros de ataque (3.5).

Mas Randle tem um sério problema nos mata-matas. Ele, que chegou ao Timberwolves para ser mais do que segunda opção no ataque e precisa esquecer seu passado na próxima fase da NBA diante do Lakers de Luka Doncic. Isso porque ele só possui duas participações em mata-matas desde seu primeiro ano na liga. Mas mais que isso, ele teve performances muito ruins, acumulando 34.4% nos aproveitamentos derais e 28.3% nas bolas de três pelo New York Knicks.

Tudo de bom que fez parecer em sua primeira temporada pelo Timberwolves precisa seguir nos playoffs. Do contrário, a eliminação pode acontecer de forma rápida.

Lakers pode marcar Edwards?

Aí é um grande ponto. Apesar de o Lakers ser apenas o 17° em eficiência defensiva desde a chegada de Luka Doncic, o time mostrou em vários jogos que poderia marcar bem qualquer adversário, inclusive o Timberwolves. Depois da trade deadline, por exemplo, os times se enfrentaram apenas uma vez, com vitória da equipe de Los Angeles por 111 a 102.

Edwards, naquele embate, fez “apenas” 18 pontos, enquanto o Lakers abriu 19 no terceiro quarto, quase tirando o Timberwolves do jogo. Mas no último período, o calouro Terrence Shannon apareceu para fazer 12 de seus 25 e deixar a partida mais disputada no fim.

Mas ali não tinha Randle, que facilita o jogo de Edwards. Ao mesmo tempo, dificilmente Shannon terá minutos na série. Nos playoffs da NBA, o Lakers deve usar todas as suas armas para tirar o Timberwolves de sua zona de conforto e “esconder” Luka Doncic na defesa. Afinal, Minnesota deve tentar atacar o esloveno em várias posses.

Portanto, espere ver Jordan Goodwin, Dorian Finney-Smith e até Jarred Vanderbilt em cima de Edwards. Não no começo, claro, pois são reservas. Mas eles foram três dos melhores defensores do Lakers na temporada 2024/25 da NBA, com ou sem Doncic.

Agora, se o Timberwolves tentar usar mais Rudy Gobert no ataque, isso pode ser um problema para o Lakers pela falta de tamanho. Não que o francês seja uma grande ameaça ofensiva, mas seus rebotes ali podem gerar segundas chances ao time.

Luka Doncic e Dorian Finney-Smith

Na série dos playoffs de 2024 contra o Timberwolves, ainda jogando pelo Dallas Mavericks, Doncic só não fez chover. Ele teve médias de 32.4 pontos, 9.6 rebotes e 8.2 assistências, além de 43.4% nas bolas de três em cinco jogos. O armador ainda acertou a cesta que deu ao Mavs o triunfo no segundo jogo, fazendo Rudy Gobert “dançar”. Para o Lakers vencer o oponente, vai precisar muito que o armador replique suas atuações.

Claro, Luka Doncic fez a diferença para o Lakers desde a troca, deixando o time em um terceiro lugar no Oeste da NBA para enfrentar o Timberwolves agora. Mas ele não o fez sozinho. Afinal, quando Finney-Smith chegou, a equipe tinha 18 vitórias e 14 derrotas, ocupando uma modesta sétima posição.

Hoje, com Doncic, o Lakers pode brigar com qualquer adversário na NBA e mostrou isso diante do Oklahoma City Thunder. Mesmo fora de casa, venceu o primeiro jogo com alguma facilidade e, no segundo, vencia por 108 a 107 quando o armador recebeu uma estranha segunda falta técnica, que gerou sua expulsão. Aliás, ela foi anulada pela liga posteriormente.

LeBron James

Desde a segunda temporada de James na NBA, ele fazia temporadas consecutivas com média de 25 pontos por jogo. Não aconteceu em 2024/25, mas ele chegou a ter 25.1 quando entrou em quadra no dia de sua lesão contra o Boston Celtics. Voltou duas semanas depois, um tanto abaixo de seu normal. Havia a preocupação de que ele não estivesse totalmente recuperado da contusão na virilha.

E em seu último jogo na fase regular, LeBron voltou a sentir dores no local. Até aqui, o Lakers não falou nada sobre o problema dias antes dos playoffs da NBA contra o Timberwolves. Mas existe a preocupação. Afinal, ele levou 14 dias para voltar a jogar, o que foi considerado pouco.

Playoffs da NBA: Lakers x Timberwolves

Na história dos playoffs da NBA, Lakers e Timberwolves se enfrentaram duas vezes (2003 e 2004). O time de Los Angeles venceu ambas por 4 a 2.

Lakers 2 x 2 Timberwolves

Datas da série

Dia Jogo Horário TV 19/04 Timberwolves x Lakers* 21h30 ESPN 2 22/04 Timberwolves x Lakers* 23h Prime Video 25/04 Lakers x Timberwolves* 22h30 ESPN 2 27/04 Lakers x Timberwolves* 16h30 ESPN 2 30/04** Timberwolves x Lakers* – – 02/05* Lakers x Timberwolves* – – 04/05* Timberwolves x Lakers* – –

* Mandante

** Se necessário

Palpite Jumper Brasil

Jumper Vencedor Antonio Carlos Gomes Lakers em seis Gustavo Freitas Lakers em cinco Gustavo Lima Lakers em seis Higor Goulart Lakers em seis João Pedro Lakers em seis Lucas Piona Lakers em seis Matheus Carvalho Lakers em sete Ricardo Stabolito Lakers em sete Victor Linjardi Lakers em cinco Vini Donato Lakers em seis

