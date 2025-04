“Luka Doncic não joga um basquete vencedor na NBA”, diz ex-jogador

Luka Doncic é um dos grandes nomes do basquete mundial e da NBA. Ainda aos 26 anos, ele é visto como um dos nomes capaz de conquistar grandes coisas nos próximos anos. Para o ex-jogador Rashad McCants, porém, o esloveno vai precisar de ajuda para vencer títulos.

No podcast Gils’Arena, o ex-jogador da NBA polemizou ao falar que Doncic não é um vencedor. Assim, de acordo com McCants, o astro de Los Angeles vai precisar de outras superestrelas ao seu lado, se um dia quiser ter um título.

“O Lakers vai precisar trazer grandes astros porque Doncic não joga um basquete vencedor”, disse o ex-jogador. “É como o que foi feito com LeBron James. O time vai ter que cercá-lo de jogadores estrelas para dar a ele mais chances de conquistar títulos. Porque, do jeito que ele joga, não é um estilo de basquete para títulos”.

A fala de McCants gerou polêmica no podcast. O ex-NBA Brandon Jennings contestou o argumento ao citar que Doncic levou o Dallas Mavericks às finais no ano passado.

“Mas Doncic não chegou às finais da NBA em 2024?”, questionou Jennings. McCants, assim, respondeu que isso não provou nada, uma vez que o Mavs perdeu para o Boston Celtics. “O Mavericks ganhou? Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, [quem jogou o basquete vencedor] foi o Celtics”.

Apesar da polêmica do ex-NBA, Luka Doncic segue apresentado um basquete de alto nível. Desde que chegou ao Lakers, o astro tem médias de 28.2 pontos, 8.1 rebotes e 7.5 assistências. Desse modo, colocou a equipe na terceira posição do Oeste, com o time sendo um dos favoritos ao títulos.

O companheiro LeBron James, aliás, deu uma declaração recente que se contrapõe ao que foi dito por McCants. Segundo o camisa 23, afinal, Luka Doncic é o tipo de jogador que inspira todo o elenco e faz os jogadores quererem se esforçar para vencer.

“Ele joga o jogo da maneira que eu sempre quis inspirar a geração a jogar. Eu sempre amei os jogadores que transmitem tanta confiança aos companheiros de equipe, que os fazem acreditar que são realmente melhores do que eles realmente são. Luka tem feito isso há sete anos. Eu consegui fazer isso com alguns dos meus times. Quero dizer, eu não teria chegado às finais da NBA em 2006 com aquele time se não fosse capaz de fazê-los acreditar que eram maiores do que eram. Então, é sobre dar a eles essa confiança”, disse James.

