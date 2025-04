No último dia de temporada regular da NBA em 2024/25, o Jumper Brasil divulga os prêmios individuais. No total, 23 pessoas votaram, sendo dez de nossa equipe, além de 13 convidados. Para isso, pedimos aos votantes que optassem pelo MVP, calouro do ano, melhor defensor, melhor reserva, jogador que mais evoluiu e melhor técnico. Por fim, eles votaram na maior decepção entre os jogadores, entre os times e a melhor troca.

Equipe Jumper Brasil

Antonio Carlos Gomes, Gustavo Lima, Gustavo Freitas, Higor Goulart, João Pedro, Lucas Piona, Matheus Carvalho (Pisou na Linha), Ricardo Stabolito, Victor Linjardi e Vini Donato

Convidados

Amassando o Aro (voto da equipe), Arthur Salazar (Tabelado de 3), Bruno Pollice, Gabriel Almeida, Gabriel Martins (Cara dos Sports), Guilherme Campos (Podcast Splash Brothers), Julio Luizelli, Leonardo Paglioni (Podcast Splash Brothers), Lucas Colisse, Luis Fernando (SwishTV BR), Mauro Jr, Raphael Mascarenhas e Ricardo Bulgarelli (Prime Video)

Então, vamos aos prêmios da temporada 2024/25 da NBA.

Melhor troca

Dos 23 votos, 21 foram para a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, enquanto dois optaram pela de Jimmy Butler para o Golden State Warriors.

Maior decepção (time)

No total, 11 (47.8%) votaram no Philadelphia 76ers e oito (34.8%) foram de Phoenix Suns. Mas aqui ainda teve o Dallas Mavericks, com quatro (17.4%). Apesar de o Mavs se classificar para o play-in da NBA em 2024/25, o time era cotado para brigar no topo do Oeste. No entanto, as lesões e a troca de Luka Doncic não ajudaram em nada.

Jogador que mais decepcionou

Apenas três jogadores receberam votos, embora a lista tivesse oito. Paul George, do Philadelphia 76ers, ficou na frente com 12 (52.2%), enquanto Joel Embiid levou dez (43.5%). Por fim, Lauri Markkanen recebeu um.

Melhor defensor

Como a lista foi feita há um mês, houve uma diferença no que os sites especializados andam “dizendo”. Até então, Draymond Green não era um dos favoritos. Entretanto, o ala-pivô do Golden State Warriors passou a ser o principal candidato. Então, Green não estava na lista dos votantes.

Como resultado, Evan Mobley recebeu a imensa maioria dos votos nos prêmios de 2024/25, com 17 (73.9%). Além dele, Dyson Daniels (três), Jalen Williams (um), Jaren Jackson Jr (um) e Lu Dort (um) entraram.

Melhor calouro

Nada menos que 19 votos (82.6%) foram para Stephon Castle, enquanto Jaylen Wells ficou com três. Por fim, Zach Edey levou um.

Jogador que mais evoluiu

Cade Cunningham ficou com 17 votos para o prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Enquanto isso, Dyson Daniels teve três, Norman Powell ficou com dois e Christian Braun, um.

Sexto homem

O melhor reserva aqui teve briga. Isso porque Payton Pritchard levou dez votos e De’Andre Hunter, oito. Ty Jerome teve três, Malik Beasley e Russell Westbrook, um.

Melhor técnico

Com 91.3% dos votos (21), Kenny Atkinson levou fácil o prêmio de melhor técnico da temporada 2024/25 da NBA. JJ Redick e JB Bickerstaff receberam um cada.

MVP

Único pivô a ter média de triplo-duplo na história da NBA, Nikola Jokic recebeu 15 (65.2%) dos 23 votos para o MVP da temporada. Shai Gilgeous-Alexander, o favorito dos votantes da liga, teve sete, enquanto Donovan Mitchell ficou com um.

