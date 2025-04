NBA: Técnico do Nuggets entra no radar do Blazers

A dança das cadeiras da NBA é real, e o novo técnico do Denver Nuggets já está despertando o interesse do Portland Trail Blazers para 2025/26. David Adelman assumiu o time do Colorado, na última quarta-feira (9), na vitória sobre o Sacramento Kings, e está em uma posição pouco comum: a de treinador interino dirigindo um forte time nos playoffs. As incertezas também estão presentes no Blazers, com o trabalho de Chauncey Billups.

A informação é de Sam Amick, jornalista do portal The Athletic. No artigo em que conta sobre os bastidores das recentes demissões do técnico Michael Malone e do GM Calvin Booth, em Denver, ele revela rumores sobre a situação de Adelman.

“David Adelman se juntou a Michael Malone em Denver há muitos anos, no já longínquo 2017. A ideia geral sobre ele, antes da demissão, era de que seria um candidato a cargos de técnico principal nesta offseason. Vale destacar que 2024/25 marca a última campanha em que o treinador tem contrato com o Nuggets. Ele é o mais preparado para assumir o cargo dentro da franquia, mas tudo isso também é um grande experimento por ora”, afirmou Amick.

Filho do histórico técnico do Blazers, Rick Adelman, David interessa à franquia de Portland caso não fique no Nuggets, e Billups também caia ao fim da temporada da NBA.

“Caso aconteça uma separação entre Portland e Billups, muitos ao redor da liga acreditam que Adelman é um nome que o Blazers tem interesse. Afinal, esse sobrenome é famoso por lá. O pai dele, Rick Adelman, foi o grande treinador das corridas de playoffs da franquia no fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Por fim, isso resultou nas finais da NBA em 1990 e 1992″, explicou o insider.

O que se sabe, porém, é que o técnico interino de Denver começa com forte apoio dos jogadores, sobretudo dos mais importantes. Ele representa uma personalidade mais tranquila do que a de Malone, reconhecido por um alto ambiente de cobrança, que se tornou um pouco prejudicial para o Nuggets neste ano, de acordo com várias fontes.

O resultado da corrida nos playoffs vai determinar muitas coisas sobre o futuro da franquia de Denver, que entra em uma pós-temporada cheio de dúvidas. Para se ter uma noção, nunca na história da NBA isso aconteceu de forma tão tardia em uma campanha, ainda mais com técnico e GM sendo demitidos juntos. De acordo com o The Athletic, a má relação entre Booth e Malone foi vital para isso.

Portland, por outro lado, teve um salto competitivo nesta campanha. Sobretudo, com uma boa segunda metade de temporada, que manteve a franquia até próxima da luta pelo play-in em alguns momentos. Porém, também há decisões a serem tomadas quanto à mescla de jovens promissores e veteranos sem grande valor de mercado no elenco.

Portanto, se Adelman não ficar em Denver após os playoffs, ao menos um time já está de olho em seus serviços.

