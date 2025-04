MVP de 2017, Russell Westbrook teria futuro incerto no Nuggets

Russell Westbrook é um dos grandes jogadores dos últimos anos na NBA, sendo MVP de 2017, mas o futuro do jogador é incerto no Denver Nuggets. O armador teve um bom início e meio de temporada, mas seus últimos jogos têm sido irregulares. Além disso, para piorar, Westbrook seria peça central da demissão do técnico Michael Malone, anunciada na última segunda-feira. E o futuro do jogador na equipe estaria em dúvida.

De acordo com Sam Amick e Tony Jones, do The Athletic, alguns jogadores do time sentiam que Malone era “mole” com Westbrook. “É normal dar colheres de chá para Jamal (Murray) e (Nikola) Jokic, mas quando aconteceu com Russ, não acharam normal”, disse.

No dia 1 de abril, Westbrook errou jogadas consecutivas no fim da partida contra o Minnesota Timberwolves, causando a derrota do Nuggets mesmo com Jokic marcando 60 pontos. Dias depois, contra o Indiana Pacers, ele perdeu a bola nos segundos finais, causando outra derrota. Malone, contudo, não o criticou.

Publicidade

“Ele sabe o que são jogos grandes, e estamos colocando em quadra muitos caras que não fazem ideia do que são jogos grandes. Ter um veterano que já passou por isso e tem experiência pode ser algo reconfortante para alguns desses caras também”, disse o ex-técnico, na ocasião.

Leia mais!

Na vitória contra o Sacramento Kings, na última quarta-feira, o novo técnico, David Adelman, deixou Westbrook no banco nos minuitos finais. Aliás, Adelman fez com que o jovem Jalen Pickett ficasse em quadra por 31 minutos. O contrato do armador acaba ao final da atual temporada, mas ele tem a opção de estender por mais um ano. Mesmo assim, segundo o The Athletic, é difícil que isso aconteça, com os últimos episódios.

Publicidade

Vale lembrar que o uso de Pickett ao invés de Westbrook foi motivo de demissão de Michael Malone do cargo.

As coisas para Russell Westbrook no Nuggets já são bem diferentes da sua temporada de MVP, em 2017. Desde 2021, quando foi para o Los Angeles Lakers, aliás, elas são. O jogador é criticado por quase todas as torcidas de onde passou. Começou no Lakers, quando o time nem mesmo foi para os playoffs. Ele foi trocado na temporada seguinte, e teve dois anos saindo do banco pelos Los Angeles Clippers, mas sem muito estrelato.

Publicidade

Ao chegar em Denver, ele começou bem, tendo boa relação com Jokic e outros jogadores. Contudo, agora parece que isso é passado, com o armador de novo sendo criticado por “derretimentos” durante as partidas, e causando derrotas para sua equipe. Já com 36 anos e uma carreira estrelada, Westbrook teria chances de seguir no Nuggets por mais uma campanha, mas elas caíram muito na última semana.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA