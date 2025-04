Tyler Herro faz piada sobre grande jogo de calouro do Heat

Tyler Herro brincou com o calouro Kel’el Ware após a grande atuação dele pelo Miami Heat. Com 19 pontos e 17 rebotes, o novato liderou sua equipe à vitória diante do Philadelphia 76ers, na segunda-feira (7). Embora tenha reconhecido o bom jogo do pivô, o astro do time da Flórida disse que ele poderia ter feito mais.

“Ware jogou muito bem, com sua atividade nos rebotes, os put-backs, os passes para ponte aérea. Até brinquei com ele depois do jogo. Disse que ele poderia literalmente ter feito 25 pontos e 25 rebotes hoje. Afinal, ele deixou passar alguns rebotes. Porém, ele está ficando muito bom e melhorando a cada jogo”, disse Tyler Herro.

Apesar da brincadeira, Tyler Herro disse que os jogadores do Heat confiam na evolução do calouro. Assim, Ware tem sido “pressionado” diariamente para apresentar números melhores a cada partida.

“A gente não sabe qual é o limite dele. Então, é por isso que nós do Heat pegamos no pé dele”, contou Herro. “Ware, com certeza, vai ser muito bom na NBA. Então, estamos em cima dele todos os dias. Não importa quão bem ele jogue, a gente continua pressionando.”

O calouro do Heat, aliás, reconhece que poderia ter tido uma atuação ainda melhor contra o 76ers. Após a partida, o técnico Erik Spoelstra contou que Ware chegou no vestiário lamentando que poderia ter tido ainda mais rebotes.

“Ele disse: ‘Acho que eu poderia ter pego mais de 20 rebotes nesse jogo.’ Eu respondi: ‘Isso teria sido ótimo. Você teve 19 pontos, 19 rebotes e nove tocos.’ Achei que ele teve essa chance,” disse Spoelstra. “Então, disse a ele que ele poderia ter feito mais alguns tocos perto da cesta. Ele estava chegando bem e com boa leitura. Acho que seria possível.”

Apesar disso, Ware deu conta de liderar o garrafão de Miami. O calouro ganhou a chance como principal pivô após Bam Adebayo não jogar devido a espasmos nas costas. Por fim, após ter assumido a função e mostrado boa evolução, o jovem recebeu o reconhecimento do técnico, que elogiou sua presença no garrafão.

“Você pode confiar que ele vai competir e tentar fazer as coisas certas. Ele é um devorador de rebotes,” disse o técnico do Heat sobre o calouro. “Ele também sabe se posicionar no garrafão para conseguir pontos importantes. Está ganhando confiança. Hoje, achei que ele fez um ótimo trabalho facilitando para o time, não só nos bloqueios, mas também quando recebia a bola em posições parecidas com as do Bam.”

