Em melhor temporada na NBA, Ivica Zubac concorre a prêmios

Com a disputa para Defensor do Ano na NBA na temporada 2024/25 aberta, Ivica Zubac tem crescido nas discussões pelo prêmio. Em uma campanha onde deu vários saltos em sua produção, o pivô do Los Angeles Clippers também evoluiu na capacidade de proteger o aro. Prova disso é que ele tem a melhor eficiência defensiva de toda a NBA.

Em entrevista à revista Forbes, o jogador disse que um de seus objetivos em 2024/25 era justamente fazer parte dos times ideais de defesa da NBA.

“Eu gostaria muito de estar nos quintetos de defesa. Tem sido uma meta há algum tempo e é um óbvio objetivo para esse ano. Sou um cara que me orgulho muito do meu esforço no lado defensivo. Lembro que quando entrei na NBA, a maior parte das análises é de que eu não conseguiria defender, isso me irritava demais. Mas fiz muitas melhorias no meu jogo nesse sentido. Então, espero conseguir uma vaga”, afirmou.

Com Zubac em quadra, a eficiência dos adversários cai em mais de 6% próximo à cesta. De fato, esse número também tem o impacto da ótima defesa do Clippers, mas nenhum pivô tem números melhores nesse quesito. Além disso, quando está na partida o Clippers leva apenas 107.5 pontos a cada 100 posses de bola.

As médias de Zubac em 2024/25 são de 16.5 pontos, 12.5 rebotes, 2.6 assistências, 1.2 toco e 0.7 roubo de bola em 32.5 minutos por jogo. Aliás, todos esses números são os melhores de sua carreira. Seu papel aumentou com a saída de Paul George e também com a lesão que tirou Kawhi Leonard de grande parte do começo da campanha.

O camisa 40 já era um jogador muito eficiente na produção em pick-and-rolls, além da capacidade de produzir duplos-duplos em quase todos os jogos. Mas essas qualidades se elevaram em 2024/25. Afinal, ele aumentou seu volume de arremessos e manteve a eficiência em alta. Aliás, ele atrela sua evolução à parceria com James Harden.

“Desde que ele chegou aqui, percebi que queria jogar com um armador como esse a minha vida inteira. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores de pick-and-roll de todos os tempos. Ele instalou muita confiança em mim. Ou muito estilo, como ele diz. Trabalhamos muito nossas combinação no ano passado e este ano. Então, tem sido ótimo desde que ele chegou”, disse em entrevista a Malika Andrews, da ESPN.

Assim, com a evolução defensiva, criou-se a expectativa em Los Angeles para ver o pivô em uma eventual disputa pelo prêmio de Defensor do Ano. Enquanto isso, a evolução de Ivica Zubac em todos os outros sentidos na temporada também pode o colocar como um candidato ao prêmio de Jogador que Mais Evoluiu na NBA em 2024/25.

