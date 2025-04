Ivica Zubac detalha parceria com James Harden no Clippers

No seu nono ano na NBA, Ivica Zubac está na sua melhor temporada da carreira e, segundo o pivô do Los Angeles Clippers, muito se deve a James Harden. Em entrevista a Malika Andrews, da ESPN, o jogador comentou sobre seu crescimento e a parceria com o astro veterano.

“Desde que ele chegou aqui, percebi que queria jogar com um armador como esse a minha vida inteira. Ele é provavelmente um dos melhores jogadores de pick-and-roll de todos os tempos. Ele instalou muita confiança em mim. Ou muito estilo, como ele diz. Trabalhamos muito nossas combinação no ano passado e este ano. Então, tem sido ótimo desde que ele chegou”, comentou.

Os números de Ivica Zubac ao lado de James Harden, de fato, cresceram. Ele já conseguido recorde pontos no último ano. No entanto, na atual campanha, suas médias aumentaram ainda mais.

Publicidade

Em 76 jogos pelo Clippers, todos como titular, soma 16.5 pontos e 12.5 rebotes. Além disso, a atual temporada é a que o pivô mais deu arremessos por jogo nos seus nove anos na NBA. Ao todo, são 117 tentativas, com 7.3 acertos. Como resultado, ele se tornou primeiro jogador do Clippers a fazer 50 duplos-duplos em uma temporada desde Blake Griffin em 2011.

Na semana passada, Zubac também conversou com o portal ClutchPoints. Na entrevista, ele comentou sobre a mudança do seu jogo e, mais uma vez, elogiou a parceria com Harden.

Leia mais!

“Acho que estou recebendo mais toques perto da cesta. A maioria dos times agora fazem marcação dupla. Então, é meio que ler o jogo, sabe? Muitas equipes dobram em Harden no pick-and-roll e eu consigo pegar a bola no short roll. Assim, jogamos quatro contra três. Sinto que sou um dos melhores da liga neste tipo de jogada”, disse Zubac.

Publicidade

E números da NBA provam seu ponto. Isso porque ele é o jogador que mais gera situações no touch post. Ou seja, em um posicionamento embaixo do aro que favorece receber um passe. Ao todo, foram 304 em 2024/25. Como comparação, foram apenas 91 na última temporada. Neste quesito, portanto, ele é o único jogador que supera Nikola Jokic na liga.

No entanto, Ivica Zubac não foi o único que falou da dupla com James Harden. Após a vitória sobre o Dallas Mavericks, do sábado (5), o astro elogiou a parceria com pivô. Enquanto isso, aproveitou para criticar o ex-companheiro de Houston Rockets, Clint Capela.

Publicidade

“Faz apenas quase dois anos que jogo com Zubac. O que eu fiz com Clint, foi em cinco ou seis anos. E Zu é muito mais habilidoso ofensivamente do que Capela. Ele pegou uma ponte aérea hoje. Então, se ele conseguisse pular um pouquinho mais alto, ele teria mais dez pontos por jogo”, avaliou Harden.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA