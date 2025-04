NBA: Analista aponta Clippers como rival do Thunder por título no Oeste

De acordo com Kendrick Perkins, ex-jogador da NBA e hoje analista da ESPN, o Los Angeles Clippers pode surpreender e ser o principal adversário do Oklahoma City Thunder pelo título da Conferência Oeste. Com a recuperação completa de Kawhi Leonard, o retorno de Norman Powell e as grandes fases de James Harden e Ivica Zubac, a equipe pode chegar aos playoffs em um estado raro nos últimos anos: sem lesões significativas.

“Muitas pessoas estão olhando para o Golden State Warriors ou Los Angeles Lakers. Eu particularmente, acho que outro time de Los Angeles é a grande ameaça. O Clippers está crescendo e está saudável. Kawhi Leonard está voando, James Harden se mantém ótimo desde que a temporada começou, Ivica Zubac é um monstro, esse elenco tem bons veteranos. Se o Thunder pode esperar um time perigoso no Oeste, esse alguém é o Clippers”, cravou Perkins.

O momento da franquia é de fato, muito bom. A equipe venceu 12 dos últimos 15 jogos e voltou a subir na classificação do Oeste. Agora, segue na zona de play-in, mas muito mais por outros times que também deram saltos recentemente, como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, do que por tropeços próprios. A briga tem sido acirrada nesta parte da tabela

Tudo isso acontece em meio a uma sequência em alta de Leonard. Preservado em grande parte do começo da campanha, o astro embalou nas últimas semanas e tem ajudado no ótimo momento de Los Angeles.

O camisa 2 anotou mais de 20 pontos em todos últimos dez jogos em que atuou. Em sete deles anotou mais do que 25 pontos. Ele até foi poupado em dois compromissos contra Cleveland Cavaliers e Miami Heat, mas após demorar para obter mais ritmo de jogo, Leonard está voando.

Enquanto isso, Harden e Zubac tem sido super consistentes em 2024/25. O armador foi All-Star, segue entregando médias sólidas com mais de 20 pontos e muitos jogos de mais de dez assistências. Aliás, ele é o quinto jogador com maior marca de passes decisivos na atual campanha.

O pivô, então, é uma máquina de duplos-duplos. Para se ter uma noção, Zubac registrou pelo menos dez pontos e dez rebotes em 19 dos últimos 20 jogos. Além disso, sua eficiência como pontuador melhorou muito na atual campanha, junto também ao volume.

Além disso, o retorno de Norman Powell tem fortalecido ainda mais a equipe nas últimas semanas. Desde que voltou, Los Angeles venceu sete de nove duelos. A trade deadline em 2024/25 também trouxe bons nomes, como Bogdan Bogdanovic e Ben Simmons. Junte isso ao sólido grupo de veteranos com Nicolas Batum, Kris Dunn e Derrick Jones Jr, e o time embalou.

Se o salto do Clippers será suficiente para desafiar o Thunder pelo título do Oeste e da NBA, só saberemos nas próximas semanas. Nos quatro jogos entre eles, quatro vitórias para Oklahoma. Apenas uma delas com Kawhi saudável.

