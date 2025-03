“Pensar em título não é loucura para o Clippers”, avisa Norman Powell

A NBA tem alguns favoritos se desenhando para os playoffs de 2025. No Leste, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers lideram as apostas. Já no Oeste, o Oklahoma City Thunder é candidato, com Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors correndo por fora. No entanto, o ala-armador Norman Powell acredita que o Los Angeles Clippers também pode brigar por título.

“Acho que uma campanha profunda nos playoffs e um título não são uma loucura para o Clippers”, disse Powell ao The Ringer. “Acho podemos chegar o mais alto possível. Sempre me vi capaz de jogar neste nível e agora estou focado em um título. A dúvida é minha motivação para ir lá e conquistar isso”.

O time de Los Angeles ocupa a sexta posição do Oeste. À frente, aliás, do Warriors, que é cotado como um dos favoritos, se Stephen Curry estiver saudável. O mesmo vale com o Lakers, que espera ter LeBron James e Luka Doncic completos para brigar pelo título. Powell, enquanto isso, espera ser esse jogador o Clippers.

Norman Powell, aliás, tem tido números que garantem boas expectativas para o Clippers na busca pelo título. Na temporada, ele lidera a franquia com 22.6 pontos por jogo. Um salto, assim, de quase dez pontos para os 13.9 de média no ano passado. Além disso, de acordo com o The Ringer, seu números de jogadas decisivas evoluiu de 14.7% para 29.4%.

Os números de Powell no Clippers são uma surpresa para grande parte da NBA. Aos 31 anos, era difícil imaginar que um jogador pudesse alcançar seu auge. Porém, ele tem provado que é. Para ele, inclusive, isso é resultado das chances que vem recebendo. Seus minutos, por exemplo, evoluíram de 26.2 para 32.3 de um ano para outro em Los Angeles.

“Todo mundo está chocago, surpreso ou perguntando como essa temporada aconteceu. Mas, para ser sincero, acho que foram só as chances. Então, a preparação e estar pronto para isso sempre estiveram lá”, contou Norman Powell.

Por fim, o ala-armador relembrou o que passou até chegar ao seu auge. Norman Powell começou na NBA como reserva de DeMar DeRozan no Toronto Raptors. Depois, se tornou coadjuvante de Damian Lillard no Portland Trail Blazers, antes de ser o sexto homem no Clippers.

“Cara, eu achava que isso era fácil [ser uma estrela]. Eu sabia que podia fazer isso”, finalizou.

