Astro do Clippers, James Harden reclama por pouco crédito na NBA

James Harden vive grande temporada pelo Los Angeles Clippers na NBA. Após anos em baixa, entre Philadelphia 76ers e o time da Califórnia, o astro retomou o alto nível e tem liderado a franquia de volta aos playoffs. Porém, à Overtime ele declarou que não recebe o devido crédito.

“Não sinto que recebo o crédito suficiente pelo trabalho que coloco nisso. As pessoas querem falar sobre tudo e um pouco mais, sobre coisas que nem sabem. Porém, na realidade, o trabalho está sendo feito. E, se não estivesse sendo feito, essas chances na NBA não estariam acontecendo para mim”, afirmou o veterano.

Até o momento, Harden possui médias de 22,6 pontos, 5,8 rebotes, 8,7 assistências e 1,5 roubo de bola na temporada da NBA. Embora não tenha os números de outrora, seu desempenho tem sido o suficiente para liderar o Clippers no Oeste. Hoje, o time angelino ocupa o sexto lugar da conferência. Assim, mesmo após a saída de Paul George, e com Kawhi Leonard limitado pelas lesões, o armador deve levar o time aos playoffs.

O armador do Clippers, no entanto, acha que não tem recebido a justa atenção. No passado, por exemplo, ele era foco de críticas por polêmicas no 76ers e até por seu primeiro ano em Los Angeles. Entretanto, agora que voltou ao alto nível, não se vê valorizado.

James Harden, ainda assim, explicou que a boa fase pela Clippers, na NBA, se deve ao seu amor pelo basquete. Aos 35 anos, ele aumentou sua dedicação no dia-a-dia. Tudo para manter o alto nível. Assim, o astro acredita que tem colhido os frutos desse esforço.

“Eu realmente amo o basquete. Foi o que me trouxe até aqui e é a prioridade número um. E, agora que estou ficando mais velho, a alimentação adequada, o sono e a recuperação são muito importantes, e tenho me dedicado a isso. Em qualquer coisa na vida, se você coloca o trabalho, os resultados vêm. Às vezes, você trabalha duro e faz jogos ruins, mas, na maioria das vezes, as coisas boas vão acontecer”, completou.

Graças ao esforço, Harden até voltou ao All-Star Game da NBA. O armador, aliás, fez parte do Shaq OG’s, que terminou como campeão do Final Four, em San Francisco. Além disso, na atual temporada, o craque do Clippers passou a marca de 27 mil pontos na carreira.

