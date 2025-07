“Por Coby White, Bulls teria futuro ruim na NBA”, diz jornalista

O ala-armador Coby White deve ganhar uma extensão de contrato em breve com o Chicago Bulls na NBA. O armador entrou no último ano do acordo assinado há três anos e pode ser agente livre em 2026. No entanto, é provável que a franquia assine uma renovação com ele após boa temporada do camisa 0 em 2024/25.

O provável acordo faz Bill Simmons temer o futuro do Bulls na NBA. Isso porque, segundo o jornalista do The Ringer, uma extensão com Coby White indica que Chicago vai manter o padrão dos últimos anos: não brigar por nada.

“Coby White vai virar agente livre em breve. Isso me assusta. Como vai ser o próximo contrato dele? Eu, para ser sincero, não sei o que esse time representa. Se eu sou torcedor do Bulls, com o que eu me empolgo? Meus donos já deixaram bem claro que não vão gastar dinheiro. Eu só não sei o que esse time é. Então, é uma equipe que vai terminar com 40 vitórias e 42 derrotas todo ano na NBA”, disse Simmons.

Os rumores apontam que White deve assinar com o Bulls por quatro anos no valor de US$89 milhões. O acordo seria um reconhecimento à boa temporada o armador em Chicago. No ano passado, afinal, ele teve médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 3.7 rebotes, em 74 jogos pelo time de Illinois.

Embora o salário não seja caro, Simmons insiste que Coby White não é o jogador que vai levar o Bulls ao topo da NBA. Isso porque, em sua melhor temporada na liga, ele liderou o time a um recorde de 39 vitórias e 43 derrotas.

“O Bulls tem US$85 milhões em contratos expirando este ano. Então, você pensa: ‘Ah, fique de olho no Bulls durante a offseason da NBA em 2025′. No entanto, Chicago nunca foi esse tipo de time. A gente nunca viu isso. Eles não pagam uma multa por passar o teto salarial há anos. Vai fazer isso por Coby White? Acho difícil o time vencer com ele”, seguiu Simmons.

O analista, por fim, acredita que o futuro do Bulls na NBA depende de Matas Buzelis. Após o primeiro ano de estreia, o jogador mostrou potencial para ser um astro da liga. No entanto, não há certeza ainda sobre isso. Portanto, Simmons crava: “Se pudesse escolher um time para eu não torcer pelo resto da década, seria Chicago”.

