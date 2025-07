Bucks dispensa MVP da EuroLiga para pivô fechar contrato

Vasilje Micic está fora da NBA. O Milwaukee Bucks dispensou o MVP da EuroLiga de 2021 para poder fechar contrato com o pivô Myles Turner. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, é provável que o armador retorne a Europa para a próxima temporada da liga continental.

Micic chegou ao Bucks na semana passada em troca com o Charlotte Hornets. Milwaukee enviou Pat Connaughton e duas escolhas de segunda rodada para conseguir o MVP da EuroLiga. No entanto, a intenção no negócio já era aliviar a folha salarial, uma vez que o ala tinha um salário maior que o do europeu.

O MVP da EuroLiga de 2021 teria US$8.1 milhões a receber pelo restante do contrato. Porém, é provável que ele aceite devolver parte do valor ao Bucks. Caso Milwaukee aplique a cláusula waive-and-stretch (dispensar e parcelar o valor restante do acordo), esse montante deve ser de US$6.1 milhões.

O curto tempo com o Bucks encerra a passagem de Vasilije Micic na NBA. Aos 31 anos, ele passou duas temporadas na liga, entre Oklahoma City Thunder, Charltote Hornets e Phoenix Suns. Em 101 jogos, assim, o MVP da EuroLiga registrou médias de 6.8 pontos e 3.9 assistências, além de 39.5% nos arremessos.

Dispensado do contrato com o Bucks e de saída da NBA, Micic deve reforçar o Anadolu Efes, da Turquia, onde foi MVP da EuroLiga 2021. O rumor foi confirmado pelo site RealGM.

Com a dispensa do armador, o Bucks consegue oficializar o contrato de Myles Turner. Na agência livre, Milwaukee acertou com pivô por quatro anos pelo valor de US$ 107 milhões. No entanto, para se enquadrar nos limites do teto salarial, seria necessário liberar espaço com a rescisão de alguns contratos, como foi o caso de Micic.

Turner chega a pedido de Giannis Antetokounmpo. O astro do Bucks, aliás, teria sido o responsável por convencer o pivô de se juntar ao elenco de Milwaukee. A conversa com o grego, aliás, teria feito o veterano desistir de negociar com o Indiana Pacers, o que causou surpresa na diretoria do finalista do Leste, de acordo com o presidente Kevin Pritchard.

“A família Simon (dona do Pacers) estava totalmente preparada para investir muito na luxury tax para mantê-lo. Nós realmente queríamos fazer isso. Estávamos negociando em boa fé. Mas, porque um jogador é agente livre irrestrito, ele tem o direito de dizer: ‘essa é a oferta que eu quero e eu vou aceitar, fazer o que melhor para minha família’”, disse Pritchard.

