NBA: Quatro times disputam vaga nos playoffs no Oeste

O Oeste da NBA está “pegando fogo” e quatro times disputam duas vagas nos playoffs. Restam quatro jogos para o fim, enquanto Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies possuem exatamente a mesma campanha: 46 vitórias e 32 derrotas. Ou seja, dois deles estarão nos mata-matas e os outros dois terão de disputar o play-in. Por critérios de desempate nos playoffs, Clippers e Warriors possuem vantagem.

Hoje, vamos mostrar o que cada um dos times precisa fazer para ir aos playoffs de forma direta.

Los Angeles Clippers

O time de Los Angeles venceu os últimos quatro jogos, subiu na classificação e é o quinto. Para ter uma ideia, o Clippers era o oitavo no Oeste no dia 30 e, desde então, não perdeu mais e teria vaga direta nos playoffs se a temporada acabasse hoje. No entanto, não tem vida fácil até o fim da fase regular.

Publicidade

Isso porque o Clippers encara o Houston Rockets, que já está nos playoffs do Oeste e tem um confronto direto diante do Warriors na última rodada. Além disso, pega o San Antonio Spurs e o Sacramento Kings.

Apesar de atuar em apenas 34 jogos na atual campanha, o ala Kawhi Leonard recebeu liberação para jogar sem restrição de minutos nas últimas semanas. Como resultado, Leonard vem com médias de 25.4 pontos, 6.9 rebotes e aproveitamento de 42% de três nos últimos 16 embates. Assim, após superar times do Oeste na concorrência direta por vaga aos playoffs da NBA, subiu muito de produção.

Publicidade

No período, o Clippers venceu 12 dos 16 jogos, mas tem um back-to-back a cumprir nos dias 8 e 9. Portanto, existe a chance de Leonard não atuar diante do Spurs nesta terça-feira para estar inteiro contra o Rockets. Caso vença os dois times, estará com a vaga garantida nos playoffs.

Golden State Warriors

Apesar de estar no limite para a classificação aos playoffs da NBA, o Warriors tem uma tabela um pouco mais fácil que a do Clippers. Primeiro, pode eliminar o Phoenix Suns do play-in na terça-feira, enquanto Kevin Durant é dúvida para o jogo. Depois, no dia seguinte, pega o San Antonio Spurs, que já está fora de qualquer briga. Então, tem Portland Trail Blazers fora de casa e fecha a campanha contra o time de Los Angeles no domingo.

Publicidade

O problema, no entanto, foi a derrota para o Houston Rockets ontem (6). Stephen Curry teve o pior jogo da temporada, com apenas três pontos. Embora tenha jogado em casa, o Warriors não conseguiu o triunfo e deixou as coisas mais difíceis. Para ir aos playoffs da NBA, tem de vencer dois times do Oeste. Ou seja, se bater Suns e Spurs, já fica com a vaga.

Leia mais

Minnesota Timberwolves

Sétimo no Oeste até o dia 30 de janeiro, o Timberwolves perdeu jogos para times que brigavam por vaga na pós-temporada da NBA e ficou muito inconstante sem Julius Randle. Como resultado, o time caiu para o décimo lugar no dia 1° de março. E tudo só melhorou após a volta de Randle.

Publicidade

Desde então, foram 14 vitórias em 17 jogos, com duas derrotas para o Indiana Pacers e uma inexplicável para o New Orleans Pelicans. Mas nos confrontos diretos por vaga aos playoffs, Minnesota passou pelo Denver Nuggets duas vezes, um dos times mais fortes do Oeste na NBA.

Mas seus próximos dois jogos não são fáceis. Primeiro, pega o Milwaukee Bucks e o Memphis Grizzlies fora de casa. Aliás, o Grizzlies é um dos times com quem briga pelos playoffs. Depois, tem “vida fácil” contra Brooklyn Nets e Utah Jazz.

Publicidade

Para ir aos playoffs do Oeste, o Timberwolves precisa vencer três dos quatro jogos, sendo um deles contra o Grizzlies ou torcer para Clippers ou Warriors percam mais de dois.

Memphis Grizzlies

Por fim, o Grizzlies. Um dos times com mais problemas na reta final da campanha da NBA, a equipe de Memphis trocou de técnico e teve as polêmicas envolvendo Ja Morant. Ou seja, tudo aconteceu no pior momento da temporada.

Publicidade

Desde a demissão de Taylor Jenkins, no dia 28 de março, o Grizzlies perdeu três jogos consecutivos, mas venceu os dois seguintes, contra Miami Heat e Detroit Pistons fora de casa. Os triunfos contra os times do Leste deram a Memphis uma última chance de ir aos playoffs.

Mas a tarefa não é fácil. Isso porque pega o Charlotte Hornets no jogo mais tranquilo da sequência e, depois, tem Minnesota Timberwolves no confronto direto, Denver Nuggets e Dallas Mavericks. São times bem complicados e que estão brigando por alguma coisa no Oeste.

Publicidade

Apesar de o fato que o Mavs deverá ter sua vaga ao play-in garantida na última rodada, Timberwolves e Nuggets ainda estarão na luta pelos playoffs do Oeste. Denver ainda não garantiu seu lugar e tem só uma vitória a mais que toda essa turma que empata do quinto ao oitavo.

Critérios de desempate para os playoffs da NBA

Confronto direto

Quem estiver melhor em sua divisão

Melhor campanha contra times da mesma divisão

Melhor campanha contra times da mesma conferência

Quem tiver melhor campanha contra times que vão aos playoffs em sua conferência

Quem tiver melhor campanha contra times que vão aos playoffs na outra conferência

Saldo de pontos

Quem ainda briga no Oeste pelos playoffs

Pos Time V D 3 Lakers 48 30 4 Nuggets 47 31 5 Clippers 46 32 6 Warriors 46 32 7 Timberwolves 46 32 8 Grizzlies 46 32

Lakers quase lá, mas Nuggets preocupa

O Los Angeles Lakers está muito perto de confirmar sua vaga nos playoffs da NBA. Seus últimos quatro jogos, no entanto, não são fáceis. Volta a enfrentar o Oklahoma City Thunder fora de casa na terça-feira e pega o Dallas Mavericks no dia seguinte. Aliás, o jogo contra o Mavs marca o retorno de Luka Doncic a Dallas após a troca. Depois, tem Houston Rockets (já classificado) e Portland Trail Blazers.

Publicidade

Vencer o Thunder mais uma vez deixa o Lakers praticamente nos playoffs do Oeste, mas não é uma tarefa fácil. Isso porque o Thunder só perdeu seis jogos em casa, incluindo a derrota de domingo. Mas se perder, o time tem quase que obrigação de bater o Mavs. Mais uma vez, é um jogo que envolve muita coisa. Deixar para fazer isso contra o Rockets, embalado, é um risco enorme.

Então, o time de Los Angeles entra em quadra na terça-feira com a missão de vencer e confirmar sua vaga aos playoffs da NBA, algo que não acontece de forma direta desde o seu último título, em 2019/20.

Por fim, o Nuggets vem de quatro derrotas e só terá mais três jogos até o fim da fase regular da NBA, mas contra times difíceis do Oeste. Enfrenta Sacramento Kings na quarta-feira, Memphis Grizzlies e fecha contra o Houston Rockets. Para piorar, não deve ter Jamal Murray, que ainda se recupera de lesão.

Publicidade

Se perder os últimos três jogos contra times que estão na briga por play-in ou playoffs, o Nuggets só teria vantagem no confronto direto contra Clippers e Warriors. Ou seja, ainda tem disputa até o fim.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA