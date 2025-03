Perto dos playoffs, Grizzlies demite técnico Taylor Jenkins

O Memphis Grizzlies anunciou, nesta sexta-feira (28), a demissão do técnico Taylor Jenkins. A decisão é surpreendente, pois restam pouco mais de duas semanas para o encerramento da fase regular. Hoje, o Grizzlies ocupa a quinta posição da Conferência Oeste. Ou seja, está na zona de classificação direta para os playoffs.

O gerente-geral do Grizzlies, Zach Kleiman, divulgou um comunicado sobre o fim da parceria com o técnico. Nele, o dirigente agradece a Jenkins pela evolução do time ao longo das últimas seis campanhas. Além disso, reconhece que a demissão do profissional foi uma decisão difícil de ser tomada.

“Estou genuinamente agradecido pelas contribuições de Taylor para este time e esta cidade nas últimas seis temporadas. Esta foi uma decisão difícil. Afinal, vimos o desenvolvimento consistente e tangível de nossos jogadores, e o sucesso geral sob a liderança dele. Desejo a Taylor o melhor daqui para frente em sua carreira”, disse Kleiman.

O timing da saída do técnico Taylor Jenkins é estranho, já que o Grizzlies vai disputar apenas mais nove jogos na fase regular. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o treinador foi demitido pessoalmente na manhã desta sexta-feira. Assim, Jenkins se torna um dos principais candidatos ao cargo de técnico para a próxima temporada da NBA.

Taylor Jenkins assumiu como técnico do Grizzlies em 2019, após trabalhar seis anos como assistente (Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks). Desde então, ele comandou o time em 464 jogos. Em seis temporadas, portanto, foram 250 vitórias. Ou seja, um aproveitamento de 54%. Ele deixa o cargo como o treinador mais vitorioso da história da franquia.

A chegada de Jenkins coincidiu com a reconstrução do Grizzlies. Afinal, após os anos de sucesso com Mike Conley, Marc Gasol e Zach Randolph, a equipe viveu temporadas ruins. Entretanto, o técnico foi fundamental para o desenvolvimento rápido de um núcleo jovem e talentoso, liderado pelo trio Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Além disso, Jenkins levou a equipe três vezes aos playoffs. Em duas delas (2021 e 2023), o Grizzlies caiu na primeira rodada. Mas, em 2022, o time fez a segunda melhor campanha do Oeste e chegou à semifinal de conferência. No entanto, perdeu para o Golden State Warriors, que viria a ser o campeão naquele ano.

Já a última temporada foi marcada por diversos problemas. O time foi assolado por lesões, como a de Desmond Bane, por exemplo. Mas, o pior ocorreu fora das quadras. Afinal, o astro Ja Morant pegou 25 jogos de suspensão por atos de indisciplina. Assim, com diversos contratempos, o Grizzlies não chegou aos playoffs.

Com a saída de Taylor Jenkins, o então assistente Tuomas Iisalo assume como técnico interino do Grizzlies. O finlandês, aliás, chegou à franquia nesta temporada, após ser campeão da EuroCup pelo Paris Basketball, da França.

Novo estilo em 2024/25

Para esta temporada, o técnico Taylor Jenkins implantou um novo sistema ofensivo no Grizzlies. Inspirado na universidade de St. Joseph’s College of Maine, o treinador adotou um esquema sem jogadas ensaiadas, pick-and-rolls e handoffs. Em vez disso, os jogadores se movimentam como uma “engrenagem”.

No começo, os jogadores do Grizzlies estranharam o novo ataque da equipe. Segundo o jornalista James Herbert, da CBS Sports, Ja Morant foi quem sofreu mais. Isso porque, sem as jogadas ensaiadas, deixou de explorar as trocas de marcação.

Mas, o astro de Memphis entendeu que a mudança favoreceu o Grizzlies na NBA. Antes, o ataque era focado nele, mas, hoje, Jaren Jackson Jr. consegue mostrar presença no garrafão. Assim, o ala-pivô se estabeleceu como um dos melhores da posição no ataque e chegou ao All-Star Game.

“O sistema permitiu que Jaren pudesse impor seu jogo. Muita gente tenta ficar estacionada no garrafão, se posicionar nas linhas de passe contra nós. Quando todo mundo continua se movendo, isso tira a ajuda defensiva. E é por isso que ele tem sido um dos melhores pontuadores na temporada. Enfim, estamos apenas o colocando em posições mais fáceis para finalizar”, afirmou Morant.

Já o Grizzlies possui a sexta melhor eficiência ofensiva da liga. São 117,4 pontos a cada 100 posses de bola. Além disso, o time tem o maior pace da NBA. Ou seja, joga em um ritmo intenso.

