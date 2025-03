Desmond Bane discute e empurra jogador do Grizzlies

Desmond Bane se envolveu em briga com outro jogador do Memphis Grizzlies. Na vitória diante do Utah Jazz, na noite de terça-feira (25), o ala-armador se estranhou com Santi Aldama. Em um pedido de tempo, os dois brigaram e trocaram empurrões. Mas foram contidos pelo grupo.

A briga de Bane e Aldama ocorreu em um momento difícil do Grizzlies. A equipe, afinal, perdia durante o primeiro tempo de jogo, quando Taylor Jenkins pediu um tempo técnico. Na pausa, os dois estavam em pé, começaram a discutir e o jogador empurrou o espanhol. Depois, o europeu revida e ambos começam a discutir.

Não houve notícias do que teria causado a discussão entre Bane e Aldama. No entanto, o embate serviu para reanimar Memphis para na partida. Assim, após a pausa, a equipe do Tennessee marcou 76 pontos no segundo tempo e venceu por 140 a 103.

Publicidade

Bane, aliás, foi o destaque na vitória do Grizzlies. Ele marcou 21 pontos, seis assistências, quatro rebotes, um roubo e um toco em 30 minutos. Além disso, acertou oito de 16 tentativas. Aldama, enquanto isso, teve nove pontos, cinco rebotes e três assistências em 23 minutos.

Leia mais!

Após a partida, o técnico do Grizzlies não detalhou a briga de Desmond Bane com seu outro jogador. Jenkins, portanto, preferiu focar no resultado positivo contra do Jazz. De acordo com o técnico, a equipe adversária começou melhor, mas o elenco soube se adaptar ao longo da jogo.

Publicidade

“Foi um ótimo começo do Jazz, que estava acertando tudo no primeiro quarto. Foram muitas cestas fáceis para eles, mas fico feliz que seguramos a pressão. Conseguimos criar boas jogadas no ataque, mesmo errando alguns arremessos. Depois, nossa força e físico na defesa foram muito melhores no terceiro quarto. Tivemos um terceiro período incrível”, destacou o técnico.

A vitória foi ainda mais importante pelos desfalques. Isso porque o Grizzlies estava sem Ja Morant. O astro perdeu o quinto jogo seguido por conta de uma lesão na coxa.

Por fim, com o triunfo após grande partida de Bane, o Grizzlies segue na quarta posição do Oeste. Com 44 vitórias e 28 derrotas, a franquia tem só um jogo de diferença para o Denver Nuggets, terceiro colocado. O próximo duelo de Memphis, aliás, é conta o líder Oklahoma City Thunder, nesta quinta-feira (27), às 21h (de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA