Torcedores do Celtics estão furiosos com Domantas Sabonis

Domantas Sabonis, do Sacramento Kings, conseguiu deixar os torcedores do Boston Celtics bravos com ele. Isso porque, durante a vitória do Celtics contra o Kings, na última segunda (24), o pivô “lesionou” Jayson Tatum. O jogador do Celtics arremessou de três, e quando voltava ao chão, Sabonis entrou em seu espaço de aterrisagem, fazendo com que Tatum torcesse o tornozelo na queda.

O atleta do Kings recebeu uma falta flagrante 1, e foi xingado por torcedores nas redes sociais. As mensagens foram de tons diferentes. Enquanto alguns fãs reprovaram a ação, com posts como “isso é inaceitável por parte do Sabonis, cara” e “Agora eu tenho que odiar o Domantas Sabonis”, outros foram mais duros. Uma das postagens no X disse que o pivô mereceu a pisada que levou de Draymond Green durante os playoffs de 2023.

Contudo, o próprio Sabonis se desculpou em coletiva após a partida. “Me sinto horrível. Tive um mês muito complicado, pessoalmente, e você nunca quer que algo assim aconteça. Então, peço desculpas”.

Mesmo com os torcedores do Celtics furiosos com ele, é verdade que Domantas Sabonis não teve o mês dos sonhos. Afinal, o jogador havia se lesionado, voltou, e se machucou de novo. Agora, porém, parece bem para dar seguimento na temporada.

Já pelo lado de Tatum, provou ao longo de sua carreira que pode se manter saudável, sem nenhuma lesão significativa em mais de sete anos na NBA. Além disso, sempre fez questão de disputar o maior número possível de jogos.

A lesão sofrida na segunda-feira (24), contra os Kings, foi classificada como uma torsão e não algo mais grave, o que significa que Tatum pode estar de volta à equipe antes do início da campanha dos playoffs de Boston, que começa em menos de um mês.

Enquanto o Celtics deve ir para os playoffs com a segunda posição da Conferência Leste, a missão do Kings é diferente. A temporada da equipe foi bastante tumultuada, com demissão de Mike Brown e saída de De’Aaron Fox. Agora, a franquia é a nona colocada na Conferência Oeste e briga pela vaga no play-in.

