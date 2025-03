Spurs monitora armador do Barcelona para futuro reforço

O San Antonio Spurs segue mirando o desenvolvimento do armador do Barcelona, Juan Núñez, e o vê como um possível reforço para o futuro. O jovem jogador tem os direitos ligados à franquia texana, após ser selecionado e negociado no Draft de 2024. Porém, o Spurs entendeu, na época, que o jogador poderia voltar para a Europa e jogar pelo menos mais um ano na liga espanhola.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, o técnico interino de San Antonio, Mitch Johnson, falou sobre os planos da franquia para Núñez.

“Ao longo da campanha tivemos muitas pessoas o visitando, vendo como estava seu trabalho no Barcelona. Temos um ótimo relacionamento com eles, e tudo o que ouvi foi muito positivo. Estamos, acima de tudo, alinhados sobre o trabalho que está sendo feito lá com o desenvolvimento de Juan. Enfim, o que pudermos fazer para continuar ajudando o seu crescimento será feito”, afirmou Johnson.

Publicidade

O técnico exaltou a qualidade do armador do Barcelona como passador, e falou sobre como o Spurs tem abordado a questão para tê-lo como reforço no futuro.

“Sobretudo, o passe. Ele é um passador de elite. Além disso, Juan joga basquete de alto nível desde muito jovem. Então, é alguém que está nos nossos planos. Sabemos que ele não está conosco fisicamente, mas está em nosso programa de crescimento. Como disse, estamos muito alinhados com o Barcelona. Sabemos o que ele pode fazer e seu potencial. Assim, vamos ver até onde podemos levá-lo”, concluiu Johnson.

Publicidade

Leia mais!

Juan Núñez foi a 36ª escolha do último Draft. Em um primeiro momento, ele foi selecionado pelo Indiana Pacers. No entanto, a franquia de Indianápolis trocou sua pick para o 35° lugar. Desse modo, ficou com ala Johnny Furphy, que já disputou alguns jogos pelo time. Em contrapartida, o espanhol foi para San Antonio, mas acabou sendo liberado para jogar no Barcelona.

O cenário de retornar à Europa também ocorreu com outras duas promessas do recrutamento: Nikola Djurisic, 43ª escolha pelo Atlanta Hawks, e Melvin Ajinca, 51ª escolha pelo Dallas Mavericks. Porém, o camisa 17 do clube espanhol foi a escolha mais alta a não ganhar um contrato na NBA logo de cara.

Publicidade

Mas, os números de Núñez pelo Barcelona, na EuroLiga, não têm sido empolgantes. Entretanto, isso é natural para um jogador de apenas 20 anos. Em 25 partidas, suas médias são de cinco pontos, 3,4 assistências e 2,5 rebotes, em cerca de 15 minutos em quadra.

Atualmente, San Antonio conta com De’Aaron Fox, adquirido na última trade deadline, e o veterano Chris Paul para a posição. Além disso, Blake Wesley e Jordan McLaughlin são opções, e o novato Stephon Castle também joga como armador, apesar de atuar mais nas posições 2 e 3.

Publicidade

Porém, para 2025/26, apenas Fox e Wesley possuem contratos garantidos. Paul se tornará agente livre mais uma vez, assim como McLaughlin. Dessa dorma, Núñez pode ser uma opção de desenvolvimento interessante. Afinal, é jovem e mais barato que os veteranos. Isso, é claro, se a franquia San Antonio entender que pode contar com ele já para a próxima temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA