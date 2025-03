Pivô reserva do Spurs faz história com atuação nunca vista na NBA

Sandro Mamukelashvili, certamente, não é um dos atletas mais conhecidos da liga. Mas cravou o seu nome nos livros de recordes nessa quarta-feira – e vai ser difícil tirá-lo de lá. O pivô do San Antonio Spurs fez história na NBA depois de liderar a vitória sobre o New York Knicks com 34 pontos em só 19 minutos. Essa é a maior pontuação de um jogador em menos de 20 minutos de ação desde o início dos registros, em 1951.

“Eu esperei esse dia por muito tempo. Mas, agora, não consigo explicar como estou me sentindo. Esperei esse dia, essa chance, com muita confiança e fé. Rezei por isso, mas ainda parece um sonho. Acho que tive uma experiência de saída do meu próprio corpo dentro de quadra. Virei ‘passageiro’. Fazia as jogadas e, ao mesmo tempo, perguntava se era real”, contou o georgiano, após o triunfo dos texanos.

É difícil definir a atuação de Mamukelashvili, a princípio, com uma outra palavra a não ser “iluminada”. O pivô converteu 13 de 14 arremessos de quadra, incluindo todas as suas sete bolas de longa distância. Mas não parou por aí: ainda pegou nove rebotes e deu três assistências enquanto não cometeu erros de ataque. Nada mal para alguém que, por enquanto, joga com um contrato mínimo pelo Spurs.

“Sou um jogador que tenta melhorar a cada dia, pois quero me firmar nessa liga. Ainda estou tentando mostrar a todos que mereço estar aqui. Então, tenho que fazer avanços sempre. Eu estou bem feliz porque tenho muito apoio nessa jornada: minha namorada, amigos, companheiros de time, família. A sensação é incrível porque sei o quanto trabalhei para isso”, celebrou o reserva.

“Um jogo desses”

A atuação de Mamukelashvili ainda estabeleceu outras marcas importantes. O pivô do Spurs tornou-se só o quarto atleta da história da NBA a acertar mais de 90% dos seus arremessos de quadra, incluindo todos os tiros de três pontos e lances livres, em uma partida. Antes, só Tyrese Haliburton, Gary Payton e Charles Barkley fizeram o mesmo. O técnico Mitch Johnson poderia até dizer que já esperava isso, mas não seria verdade.

“Seria ridículo, antes de tudo, se dissesse que esperava isso de Sandro em 19 minutos. Mas esse cara é um grande arremessador. Então, você só espera porque sabe que um jogo desses está por vir. No entanto, só errar um de 14 arremessos e acertar as suas sete tentativas de três pontos… Acho que, provavelmente, ele excedeu o que pensei como ‘um jogo desses’”, admitiu o treinador interino.

Para Johnson, antes de tudo, a grande atuação é um prêmio para Mamukelashvili. E a festa do elenco depois da partida diz muito sobre a importância e caráter do jogador. “Sandro trabalha todos os dias da mesma forma. É o nosso atleta mais consistente, nesse sentido. Por isso, você pode ver que todos em nosso vestiário estão tão felizes pela sua atuação”, concluiu.

Bola nele!

A atuação histórica de Mamukelashvili, certamente, não poderia ter vindo em uma noite melhor. Ele trouxe vários dos seus familiares, incluindo o seu pai, de Nova Jersey para assistir ao jogo. Além disso, um dos seus amigos mais improváveis estava na arena: o icônico rapper norte-americano Flavor Flav. Diante de tudo isso, Chris Paul percebeu desde cedo que era dia de passar a bola para o pivô.

“Eu já joguei por um bom tempo, então sei a arte de criar bons arremessos para outros. Além disso, Sandro é um companheiro de elenco incrível. Ele trabalha duro a cada dia com uma boa atitude. Comemora cada cesta de cada colega, não importa quem seja. Então, quando vi como estava arremessando, eu passei a procurá-lo mais e mais. Foi um prazer”, afirmou o veterano armador.

