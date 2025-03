Luka Doncic brilha e Lakers vence Nuggets

Com grande atuação de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers venceu um Denver Nuggets por 120 a 108, nesta quarta-feira (19). O astro comandou um triunfo importante na parte de cima da tabela da Conferência Oeste. Enquanto isso, chegou à marca de 200 jogos na carreira com pelo menos 30 pontos. O time visitante sofreu com muitos desfalques, incluindo Nikola Jokic. Além disso, a rodada da NBA teve mais dez jogos.

Depois da instabilidade após a lesão de LeBron James, Doncic ajudou o time voltar a vencer. Afinal, essa foi o terceiro triunfo seguido de Los Angeles, retomando uma boa fase. Essa em particular, valeu a terceira posição da conferência, com o Lakers igualando o próprio Nuggets na disputada briga pelo mando de quadra do Oeste. O time agora tem 43 vitórias em 68 jogos. O próximo compromisso já é nesta quinta-feira (20), contra o Milwaukee Bucks.

Denver, por outro lado, oscila. Nos últimos dez jogos, a franquia venceu cinco vezes. Vale citar que a franquia vinha de uma grande vitória contra o Golden State Warriors, também sem a presença de Nikola Jokic e Jamal Murray, como hoje. Ainda assim, com 44 triunfos em 70 jogos, o Nuggets segue firme na disputa do mando de quadra e ocupa a quarta posição do Oeste. O próximo duelo será na sexta-feira (21), contra o Portland Trail Blazers.

Publicidade

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets de Aaron Gordon.

Doncic muito quente

Se o Lakers precisava ditar o ritmo e aproveitar as ausências de Jokic e Murray no Nuggets, Luka Doncic mostrou desde o início que estava afim de jogo. Afinal, 21 de seus 31 pontos foram só no primeiro quarto da partida. As dobras de marcação foram constantes a partir daí e seu jogo se tornou mais sobre dar assistências. Além disso, o armador não entrou no último quarto.

Publicidade

Lakers controla

Apesar da vitória por 12 pontos parecer um pouco mais dura, Los Angeles teve muito controle sobre o confronto. Afinal, a equipe não cedeu qualquer liderança ou até igualdade para o rival. Terminou o primeiro quarto com 17 de vantagem e chegou a liderar por 30 no começo do período final. Porém, a vantagem caiu demais durante o garbage-time. Mas não o suficiente para mudar o resultado com os reservas.

Mais coadjuvantes

Luka Doncic e Austin Reaves combinaram para 53 pontos na vitória do Lakers sobre o Nuggets. Mas, novamente, os coadjuvantes quentes do perímetro impactaram o triunfo dos mandantes. Destaque muito grande para Gabe Vincent que converteu quatro de seis tentativas do perímetro. Além disso, Dalton Knecht e Dorian Finney-Smith converteram três cada um. Com o camisa 77 quente e um entorno acertando arremessos, fica difícil para qualquer um.

Publicidade

Leia mais!

Aaron Gordon muito bem de novo

O ala-pivô já tinha brilhado na vitória de Denver sobre o Warriors há alguns dias, e fez mais um grande jogo nessa quarta. Sua fase nos arremessos de três é acima de tudo, segue chamando a atenção. Arremessando para mais de 40% em 2024/25, ele converteu cinco bolas triplas no duelo. Além disso, liderou o time em pontos e rebotes. Porém, foi o único a marcar mais do que 15 pontos no Nuggets. Então, faltou ajuda.

Entorno cai muito

Se Aaron Gordon conseguiu manter o nível alto do jogo contra Golden State, o resto do entorno por outro lado, não o fez. Sem seu MVP e também sem Jamal Murray, a equipe precisava de mais produção de alguns nomes, sobretudo, Russell Westbrook, Michael Porter Jr e Christian Braun. Por fim, o trio somou 34 pontos em 30 tentativas de arremesso. Em suma, pouco eficientes e com baixa pontuação.

Publicidade

Banco joga bem nos minutos finais

O último quarto do Nuggets diminuiu um pouco a margem da derrota para o Lakers de Luka Doncic. Com nomes como por exemplo, Jalen Pickett, Spencer Jones e Hunter Tyson, a equipe voltou a competir. Enquanto isso, os reservas do fundo do banco de Los Angeles como Bronny James ou Shake Milton não entraram bem. Por fim, a desvantagem que foi de 30 pontos, chegou a ficar em apenas oito. Mas não foi o suficiente para uma virada na Califórnia.

(44-26) Denver Nuggets 108 x 120 Los Angeles Lakers (43-25)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 26 11 0 1 0 Jalen Pickett 14 4 5 2 0 Russell Westbrook 12 4 9 2 0 Michael Porter Jr. 12 4 1 3 0 Peyton Watson 12 2 2 0 1

Três pontos: 13-39; Gordon: 5-9

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 31 9 7 2 1 Austin Reaves 22 5 8 2 1 Dorian Finney-Smith 14 4 4 1 0 Dalton Knecht 12 3 1 0 0 Gabe Vincent 12 0 1 0 0

Três pontos: 16-38; Vincent: 4-6

Publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Nuggets sem Nikola Jokic, a rodada da NBA ainda contou com mais dez jogos. Então, confira os outros resultados e os números das partidas da noite.

(33-37) Dallas Mavericks 131 x 135 Indiana Pacers (39-29)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 26 5 0 1 0 Jaden Hardy 24 2 2 0 0 Naji Marshall 20 9 3 0 0 Kai Jones 18 11 1 0 0 Spencer Dinwiddie 17 3 12 3 0

Três pontos: 11-27; Edwards: 3-4

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 29 1 5 1 1 Bennedict Mathurin 23 7 1 1 0 Andrew Nembhard 22 3 8 0 1 Aaron Nesmith 18 5 2 1 0 Obi Toppin 13 4 2 0 0

Três pontos: 16-35; Siakam: 3-4

Publicidade

(45-25) Houston Rockets 116 x 108 Orlando Magic (32-38)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 26 7 2 0 0 Alperen Sengun 22 12 4 0 0 Fred VanVleet 19 6 3 1 0 Tari Eason 16 9 4 5 1 Dillon Brooks 15 3 3 1 0

Três pontos: 11-35; Brooks: 3-6

Publicidade

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 31 6 5 1 0 Franz Wagner 20 8 7 0 0 Goga Bitadze 19 8 0 1 1 Cory Joseph 13 1 2 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 10 2 4 0 0

Três pontos: 9-35; Banchero: 3-8

Publicidade

(39-31) Detroit Pistons 116 x 113 Miami Heat (29-40)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 25 12 11 1 2 Malik Beasley 16 1 3 0 0 Jalen Duren 15 11 1 0 0 Ausar Thompson 14 6 1 2 1 Tobias Harris 13 5 2 1 4

Três pontos: 9-23; Beasley: 5-10

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 30 9 8 1 1 Tyler Herro 29 4 3 0 0 Kel’el Ware 14 12 0 1 3 Duncan Robinson 14 1 1 1 0 Davion Mitchell 12 1 4 1 0

Três pontos: 10-32; Robinson: 3-7

Publicidade

(19-51) New Orleans Pelicans 119 x 115 Minnesota Timberwolves (40-31)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 29 5 8 3 0 CJ McCollum 18 6 3 0 0 Bruce Brown 15 7 6 0 0 Jordan Hawkins 13 6 1 1 1 Yves Missi 13 7 2 0 3

Três pontos: 13-29; Brown: 4-7

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 29 6 4 1 1 Julius Randle 17 3 3 0 1 Mike Conley 16 2 2 1 0 Donte DiVincenzo 11 7 1 1 0 Rudy Gobert 10 9 1 0 1

Três pontos: 16-39; Conley: 4-6

Publicidade

(23-46) Philadelphia 76ers 100 x 133 Oklahoma City Thunder (57-12)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 28 2 5 3 0 Justin Edwards 19 2 2 2 1 Chuma Okeke 14 15 2 0 1 Alex Reese 11 5 0 0 0 Guerschon Yabusele 11 4 2 1 0

Três pontos: 18-57; Okeke: 4-5

Publicidade

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 26 4 6 0 0 Isaiah Joe 21 3 5 0 0 Jaylin Williams 19 17 11 2 0 Chet Holmgren 19 7 1 0 1 Branden Carlson 16 6 2 2 2

Três pontos: 24-52; Joe: 5-9

Publicidade

(43-25) New York Knicks 105 x 120 San Antonio Spurs (29-39)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 32 9 2 1 0 Mikal Bridges 14 5 7 0 0 OG Anunoby 14 5 1 2 2 Mitchell Robinson 13 11 0 1 2 Miles McBride 11 3 5 0 0

Três pontos: 11-37; Payne: 3-6

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Sandro Mamukelashvilli 34 9 3 1 0 Stephon Castle 22 3 3 1 1 Chris Paul 12 6 9 0 1 Harrison Barnes 11 4 1 0 1 Devin Vassell 10 4 3 0 4

Três pontos: 16-35; Mamukelashvilli: 7-7

Publicidade

(15-53) Washington Wizards 112 x 128 Utah Jazz (16-54)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Colby Jones 24 4 3 3 0 Alex Sarr 22 9 2 2 0 Tristan Vukcevic 17 5 0 0 2 AJ Johnson 12 1 6 2 0 Jaylen Martin 11 7 1 0 0

Três pontos: 12-45; Jones: 4-4

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 21 4 2 0 0 Keyonte George 20 4 4 0 0 Collin Sexton 18 3 5 0 0 Brice Sensabaugh 17 0 1 0 0 Isaiah Collier 16 3 6 4 0

Três pontos: 17-42; Filipowski: 4-6

(29-40) Chicago Bulls 121 x 127 Phoenix Suns (33-37)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 24 6 5 0 0 Nikola Vucevic 24 6 2 0 3 Josh Giddey 22 7 7 2 1 Kevin Huerter 15 2 4 0 1 Tre Jones 12 6 9 0 1

Três pontos: 15-38; Vucevic: 4-8

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 41 4 7 0 0 Kevin Durant 26 4 8 0 0 Nick Richards 18 9 2 0 3 Ryan Dunn 16 5 0 1 1 Royce O’Neale 5 10 5 1 1

Três pontos: 15-40; Booker: 6-12

Publicidade

(43-27) Memphis Grizzlies 99 x 115 Portland Trail Blazers (31-39)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 20 7 4 2 0 Scotty Pippen Jr. 18 6 4 2 0 Santi Aldama 16 5 1 0 0 Jaren Jackson Jr. 14 5 2 3 0 Jay Huff 8 3 2 1 2

Três pontos: 8-30; Aldama: 2-4

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 31 16 8 0 2 Anfernee Simons 22 5 3 1 0 Shaedon Sharpe 17 7 5 1 0 Toumani Camara 15 2 3 0 0 Duop Reath 13 9 0 0 1

Três pontos: 18-46; Avdija: 5-8

Publicidade

(56-13) Cleveland Cavaliers 119 x 123 Sacramento Kings (35-33)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 31 10 2 1 0 Donovan Mitchell 26 5 4 1 0 Ty Jerome 14 1 6 1 0 Dean Wade 12 7 1 0 0 Max Strus 12 4 2 1 0

Três pontos: 13-34; Mobley: 4-5

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 27 1 4 1 0 Malik Monk 22 6 8 2 1 Devin Carter 16 5 3 3 0 Jonas Valanciunas 12 13 2 0 0 Trey Lyles 13 7 5 1 0

Três pontos: 16-35; Monk: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA