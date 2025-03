Reforço do Spurs, De’Aaron Fox está fora da temporada da NBA

Depois de Victor Wembanyama ser dispensado da temporada da NBA por uma trombose venosa profunda no ombro direito, o San Antonio Spurs também ficará sem De’Aaron Fox pelo restante de 2024/25. O armador lesionou o tendão do dedinho ainda em outubro, pelo Sacramento Kings. No entanto, não deixou de jogar. Agora que a equipe está muito distante dos playoffs, decidiu corrigir o problema do jogador com cirurgia.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a ideia da franquia é aproveitar o restante da temporada para o procedimento. Então, voltar para a a pré-temporada de 2025/26 já com Wembanyama e Fox saudáveis.

San Antonio se tornou candidato para uma ida aos playoffs ao longo da campanha, mas a baixa de Wembanyama acabou atrapalhando as chances da equipe. Assim, são 27 vitórias e 37 derrotas atualmente, ocupando a 12ª posição. Embora a ida ao play-in não seja uma missão impossível, a decisão do Spurs com Fox pode ser uma prova que a franquia já está de olho na próxima temporada.

Fox foi o grande reforço do Spurs na trade deadline. O jogador estava no Kings, mas havia dado sinais para a equipe de que não renovaria seu contrato. Como resultado, Sacramento se apressou para trocá-lo e não perder o valor de sua grande estrela. Na temporada, ele tem médias de 23.5 pontos, 4.8 rebotes e 6.3 assistências.

De’Aaron Fox não seria o único retorno no Spurs na próxima temporada da NBA. Além do armador e de Victor Wembanyama, a torcida também espera o retorno de Gregg Popovich. O treinador teve um AVC ainda em novembro e está fora das quadras desde então. Contudo, já declarou que não pensa em se aposentar.

“Gregg não é só o treinador do time, mas o presidente de operações também. Então, a decisão de não voltar a comandar a equipe nessa campanha foi pessoal. Ninguém mais influenciou essa decisão, pois não há ninguém acima dele na hierarquia da organização. Além disso, o seu comunicado oficial deixa claro que ele não se aposentou. Na verdade, ele quer voltar. Muito”, revelou o jornalista Brian Windhorst, da ESPN.

Popovich está afastado de suas atividades com o Spurs desde novembro. A franquia só divulgou, a princípio, que era uma questão de saúde. Houve a confirmação, depois, de que havia sido um AVC leve.

