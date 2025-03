NBA: Em alta, Josh Giddey entra em rol ilustre de jogadores

Josh Giddey tem sido um dos melhores jogadores da NBA nas últimas semanas. Desde 20 de fevereiro, afinal, ele tem médias de 21.1 pontos, 10.9 rebotes e 8.4 assistências. Além disso, converte de 52.5% das bolas três pontos. O Chicago Bulls, enquanto isso, venceu os últimos três jogos com o armador em alta.

A boa fase também colocou Giddey em um grupo seleto da NBA. O armador se juntou a nomes como Russell Westbrook, Oscar Robertson, Luka Doncic, Fat Lever, Michael Jordan e James Harden como os armadores com médias de ao menos 22 pontos, dez rebotes e nove assistências em um intervalo de nove jogos de uma temporada.

A atuação que colocou Giddey no rol de jogadores aconteceu na segunda-feira (10). Contra o Indiana Pacers, o armador terminou com 29 pontos, dez rebotes e quatro assistências para garantir a vitória por 121 a 103. O australiano ainda acertou 11 de 18 dos arremessos, sendo dois de cinco dos três pontos.

Publicidade

Josh Giddey, no entanto, saiu de quadra lesionado da partida. Então, a boa fase pode ser interrompida por uma torsão no tornozelo. A contusão, aliás, aconteceu no último quarto, cerca de um minuto após o armador retornar para quadra.

Após a lesão, Giddey foi mancando para os vestiários. Até o momento, o Bulls não confirmou a gravidade da contusão do jogador. Enquanto isso, o técnico Billy Donovan lamentou a possível ausência do armador nas próximas partidas.

Leia mais!

“Saberemos a gravidade depois de um ou dois dias. Ele já havia torcido o tornozelo há alguns jogos, mas não foi tão ruim. Dessa vez, dava para ver que foi bem doloroso. Claro que estou preocupado. Não sei ao certo o quão grave é e talvez não saibamos por um tempo. Agora, estamos tentando conter o inchaço seguindo o tratamento normal”, comentou Donovan.

Publicidade

Enquanto Josh Giddey fica fora, o Bulls deve explorar outros jogadores para seguir em alta na NBA. Na partida contra o Pacers, outro que teve boa atuação foi Coby White. Ele também contribuiu com 29 assistências, sete rebotes e quatro assistências. Com a boa atuações dos dois armadores, inclusive, o Bulls venceu Indiana pela primeira vez no ano.

“Entramos com o nível de foco e fisicalizado necessário para esse jogo. Nos três primeiros confrontos, fomos dominados. Queríamos igualar o físico deles e ter um nível de concentração adequado. Porém, no início da temporada, muitos times estavam nos intimidando, para ser sincero. Cansamos disso”, disse White.

Publicidade

O Bulls de Giddey e White, por enquanto, ocupa a décima posição do Leste. Com 27 vitórias e 38 derrotas, assim, a franquia está próxima de uma vaga no play-in.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA