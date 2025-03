Kristaps Porzingis explica ausência em jogos do Celtics

Kristaps Porzingis perdeu metade dos jogos do Boston Celtics na temporada. Conhecido por seu histórico de lesões, o pivô campeão da NBA esteve em 32 dos 65 duelos de 2024/25. Primeiro, por uma lesão sofrida durante os playoffs de 2024. No entanto, após se recuperar, ele voltou a se ausentar em partidas recentes.

Ao todo, Porzingis perdeu os últimos seis jogos da franquia. A ausência mais recente aconteceu na vitória do Celtics diante do Utah Jazz na segunda-feira (10). Após o duelo, o pivô explicou no X (antigo Twitter) que uma doença desconhecida tem o deixado fora do elenco.

“Tenho ligado com uma doença viral que ainda não conseguimos identificar por completo. Estou me recuperando e melhorando. No entanto, ainda estou trabalhando para voltar à força total e ajudar este time. Obrigado pelo apoio e espero voltar saudável em breve”, disse Kristaps Porzingis.

Porzingis jogou pelo última vez pelo Celtics em 26 de fevereiro diante do Detroit Pistons. Assim, já na partida seguinte, ele se tornou desfalque de Boston por conta da doença viral. Aos poucos, o pivô tem retornado, sendo que aqueceu antes da vitória contra o Los Angeles Lakers no fim de semana.

Enquanto está fora, Kristaps Porzingis tem apoiado os colegas de Celtics nos jogos pelo banco de reservas. Para o técnico Joe Mazzulla, isso mostra o compromisso do letão com o time, enquanto vai se recuperando para voltar às quadras.

“Ele ainda consegue vir e estar perto dos companheiros da melhor forma possível, tentando se manter saudável. Ele está fazendo o que pode para voltar. No entanto, como ele mesmo disse, o mais importante é garantir que esteja bem e fazer o melhor para ele”, disse Mazzulla.

A precaução do Celtics com o Porzingis considera também a pós-temporada. Enquanto o elenco tem dado conta do recado, uma vez que o time venceu as últimas cinco partidas, o letão tem tido tempo para se recuperar de olho na pós-temporada. Em 32 jogos na temporada, o jogador tem médias de 18.9 pontos, 6.8 rebotes e 1.6 toco, além de 40.3% dos três pontos.

O Celtics, por fim, tem a segunda melhor campanha do Leste na temporada. A franquia está atrás somente do Cleveland Cavaliers, que tem uma vantagem de oito jogos em relação ao atual campeão da NBA.

