Ex-jogador do Mavericks, Quentin Grimes surpreende no 76ers

Desde que deixou o Dallas Mavericks, Quentin Grimes tem mostrado um grande crescimento com o Philadelphia 76ers. O jogador, que foi negociado na trade deadline, se tornou destaque na nova equipe. Isso porque, nas últimas seis partidas, ele apresenta números impressionantes. São 25.7 pontos, 5.2 rebotes, 4.8 assistências, dois roubos, além de 41% de aproveitamento nas bolas de três de médias.

O crescimento de Quentin Grimes após deixar o Mavericks vem em meio a um momento conturbado do 76ers. Afinal, a equipe sofre com lesões importantes ao longo da temporada. A principal delas, de Joel Embiid, que disputou apenas 19 jogos na temporada. Além disso, Paul George também virou desfalque. Então, o reforço da equipe assumiu a responsabilidade.

No dia 1º de março, ele teve sua melhor atuação na NBA. Na vitória contra o Golden State Warriors por 126 a 120, Grimes marcou 44 pontos. O ala-armador acertou 18 de 24 arremessos e converteu seis bolas de três. Da mesma forma, contra o Utah Jazz, no último domingo (9), ele marcou 25 pontos na vitória por 126 a 122.

Nesta segunda-feira (10), ele teve mais uma grande atuação. Mesmo com a derrota para o Atlanta Hawks por 132 a 123, Grimes brilhou de novo ao anotar 35 pontos, sendo 17 no último quarto. Ele também teve sete rebotes e cinco assistências e três roubos. Como resultado, se tornou o único jogador além de Embiid e Tyrese Maxey com essa combinação de números pelo Sixers desde 2020.

Aliás, mesmo menos badalado, já possui mais partidas com mais de 30 pontos do que Paul George. Vale lembrar que o veterano chegou como o principal reforço de Philadelphia em 2024/25. Mas, o camisa 8 já fez 41 jogos pelo 76ers, enquanto Grimes teve apenas 13.

Apesar do bom momento de Grimes, o 76ers vive uma temporada ruim. Em 64 jogos disputados, soma apenas 22 vitórias. Assim, ocupa apenas a 12ª posição da Conferência Oeste. Ou seja, está fora da zona de classificação para o play-in da NBA.

Criticas ao Mavericks

Em entrevista recente ao site The Athletic, Quentin Grimes provocou seu antigo time após ser negociado. Da mesma forma, falou sobre se adaptar ao novo time e sua características em quadra.

“É doido o que está acontecendo lá. Então, acho que é uma benção eu ter sido trocado. Mas eu sinto por eles, com certeza. Nós fomos bastante unidos nesta temporada, e tínhamos boas chances de vencer. Mas as coisas na NBA são assim”, comentou.

“É difícil. Quando você está se acostumando, é trocado. Mas você precisa manter a cabeça fria, entrar em quadra e produzir. Todo mundo me conhece como um jogador de defesa. Mas, desde o meu tempo em Dallas, estou mostrando que posso fazer muito mais com a bola nas mãos”, garantiu o ala-armador.

Grimes ainda falou sobre a troca de Luka Doncic e a decisão de Dallas de abrir mão de seu principal jogador. “Foi criada uma narrativa ao redor dele. Então, quando há uma narrativa, as pessoas acreditam. Falam que está gordo. Mas, se for pras finais gordo, tudo bem. As coisas estão doidas”, concluiu.

