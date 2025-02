Analista pede afastamento de Joel Embiid e tank no 76ers: “Piada de temporada”

Joel Embiid é a referência do Philadelphia 76ers e, por isso, virou o símbolo do fracasso nessa temporada. Em particular, pelas dificuldades que a campanha enfrentou. O time sofreu com várias lesões e o ex-MVP da liga, por exemplo, só disputou 19 de 56 jogos. Com isso, a franquia amarga a 12a posição do Leste. O que fazer agora? Stephen A. Smith crê que chegou a hora de aceitar a derrota e minimizar perdas.

“Para começar, ninguém está nem aí para o Sixers. Só estamos discutindo notícias dessa equipe porque temos ótimos jornalistas que nos trazem informações de todos os cantos. Então, agora, o que deveriam fazer é perder jogos. Todo mundo vai entender a questão. Tentem ficar entre os seis piores do ano e, assim, ‘segurem’ a sua escolha de primeira rodada no próximo draft”, aconselhou o analista da ESPN.

Embiid, no entanto, é só o jogador mais prejudicado por um problema geral. O principal reforço do Sixers para a temporada, Paul George, também sofreu com várias contusões. O ala admitiu que, bem como o camaronês, vem atuando sem as condições ideais para tentar ajudar a equipe. Para Smith, manter os dois astros em quadra na situação em que se encontram é só não aceitar o inevitável.

“Paul está lesionado a temporada inteira. Está em quadra de vez em quando, mas todos veem que não está bem. E Joel Embiid… quando esse cara pareceu estar bem do ponto de vista físico nessa temporada? Ele não se moveu em quadra de forma natural por um minuto sequer. Esse time está acabado! Preparem-se para os próximos três anos, pois essa temporada foi uma piada”, disparou o polêmico comentarista.

Ilusão

O discurso de Joel Embiid e da direção do Philadelphia 76ers, por enquanto, segue sem mudança: dá para salvar a temporada. O time está a só 2,5 jogos da zona de play-in e, assim, os playoffs seguem ao alcance. Além disso, o elenco crê que só precisa de mais saúde para ser capaz de bater de frente contra qualquer adversário. Smith, no entanto, garante que só o Sixers ainda aposta nisso.

“A temporada já era e todo mundo sabe disso. Todos os torcedores e a cidade inteira já sabe disso, então não precisam aliviar a verdade. Afastem Joel até o fim da temporada, assim como já tinham que ter feito no ano passado. Deixem Paul se recuperar também enquanto não está bem. Só admitam que essa campanha é um fracasso total”, cravou a celebridade da crônica esportiva dos EUA.

A equipe de Philadelphia, certamente, começou a pré-temporada como um candidato ao título em potencial. Mas, hoje, virou uma nota de rodapé dentro do cenário competitivo da liga. “Ninguém dá a mínima para essa equipe do Sixers porque a gente sabe que não dá para levá-los a sério. Eles não estão nem saudáveis para entrarem em quadra e competir”, concluiu Smith.

Prioridades

O Sixers tem a sexta pior campanha da temporada no momento: são só 20 vitórias em 57 jogos. Ou seja, mesmo que não fosse o plano, a prioridade da equipe pode passar a “proteger” a sua escolha no próximo draft. O time “deve” uma seleção protegida TOP 6 ao Oklahoma City Thunder por causa de uma troca em 2020. Segundo Tim Bontemps, da ESPN, manter esse possível calouro pode ser decisivo para o futuro da franquia.

“Com o potencial limitado que a temporada oferece, Philadelphia deve começar a pensar em um futuro saudável. Não só preservar a saúde de Joel, mas ter um elenco um pouco mais sustentável em longo prazo. Isso, certamente, passa pela capacidade de manter essa seleção TOP 6 em um ótimo draft”, reforçou o jornalista.

