Lenda do 76ers, Julius Erving detona Joel Embiid: “Dá desculpas”

Julius Erving não está satisfeito com Joel Embiid. O ídolo do Philadelphia 76ers detonou o MVP de 2023 por suas seguidas ausências em quadra. Em 54 jogos do Sixers na atual campanha, o pivô participou de somente 17 partidas. Como resultado, o time está fora da zona de classificação à pós-temporada.

“Joel Embiid parece que está jogando somente metade dos jogos”, reclamou Julius Erving. “Assim, talvez ele jogue apenas um terço, antes de chegar a dois terços”, seguiu.

A redução de jogos de Embiid acontece temporada após temporada. Em 2022, ele alcançou o ápice de 68 partidas. No ano do MVP, 66. Já na campanha passada, esteve em somente 39 duelos por conta de uma lesão no joelho. As seguidas lesões, aliás, fizeram o Sixers até evitá-lo em back-to-backs.

Diante disso, Erving apontou que não é possível ter Embiid como principal estrela. Não se ele seguir ausente dos jogos da franquia. Segundo o ídolo, as contusões não podem servir como desculpa para que ele perca mais da metade das partidas.

“Dá para construir um time vencedor de forma sustentável com Embiid como estrela? Bom, se ele reduzir sua entrada para um terço dos jogos, isso não vai acontecer. E ele acabou de assinar um novo contrato. Sempre dizem que não é culpa dele, que o corpo o traiu. Mas isso não é desculpa”, acrescentou Erving.

Por fim, o lendário jogador comparou Embiid com Tyrese Maxey. Após grande temporada em 2023/24, o armador melhorou ainda mais pela franquia. E, apesar de sofrer algumas pequenas lesões ao longo do ano, ele apareceu em 46 dos 64 jogos do Sixers em 2024/25.

“Tyrese é o fator mais consistente do time. E eu adoro vê-lo jogar, pelo esforço que ele coloca em quadra e tudo mais. Então, mesmo que esteja sentindo alguma coisa, ele continua se esforçando”, completou Erving.

A crítica de Erving não é a única recente a Embiid. O polêmico analista Kendrick Perkins sugeriu que a franquia troque Embiid e outro astro, o ala Paul George. O motivo é justamente as seguidas ausências do astro, que tem, de certa forma, afetado a campanha do Sixers na atual temporada.

“Eu estou frustrado com dois astros desse elenco. Joel me incomoda porque falta esforço todas as noites. Paul, por sua vez, tem uns jogos em que nem tenta fazer uma jogada. Eu sei que Daryl [Morey, presidente] reforçou que Joel segue como referência do time, mas deveria mesmo? Eu acho que não. Pode ser que, na verdade, ambos tenham que ser trocados”, disparou o analista da ESPN.

