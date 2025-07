“Bati em um teto como jogador no Nuggets”, admite Michael Porter

A NBA ainda precisa se acostumar com Michael Porter não ser mais jogador do Denver Nuggets. Depois de sete anos, o ala foi envolvido em uma troca e agora vai atuar pelo Brooklyn Nets. É uma grande mudança na carreira, pois deixou um candidato ao título para jogar em um time em reconstrução. Muita gente não ficaria feliz com esse novo cenário, mas ele crê que é o que precisava nesse momento.

“Eu estou bem empolgado para o próximo capítulo da minha carreira em Brooklyn, pois sinto que bati em um teto em Denver. Já tinha chegado ao limite na função que tinha. Sou agradecido demais pela forma como jogamos lá porque vencemos um título. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não tinha mais como crescer ali. Por isso, estou animado pelo que posso fazer”, contou o arremessador, em sua conta no youtube.

No Nuggets, a princípio, Porter sempre teve uma função bem clara. Era um chutador atuando fora da bola, como válvula de escape para Nikola Jokic e Jamal Murray. O time agora vai ter Cam Johnson, que chegou na mesma negociação, nesse papel. A parte curiosa da história é que ambos são amigos e, por isso, até brincaram que poderiam trocar as suas casas.

“Denver, certamente, ganhou um grande jogador e pessoa em Cameron. É um amigo, sem dúvidas. Estou bem empolgado para vê-lo competir, por fim, por campeonatos lá. Enquanto isso, eu estou muito animado para poder expandir o meu jogo em Brooklyn. Sei que sou capaz de fazer isso”, reafirmou o ala, que teve média de 18,2 pontos na última temporada.

Surpresa de férias

Michael Porter soube que estava em uma troca e não seria mais jogador do Nuggets de uma situação curiosa. Ele estava em um voo com familiares e amigos, enquanto se preparavam para desembarcar em Saint Tropez. A ideia era passar as férias na Riviera Francesa antes de voltar aos treinos. A notícia não estragou a viagem, mas ele tomou um choque inicial ao saber da negociação.

“Eu estava a caminho de Saint Tropez quando soube das notícias. Estava deitado quando chegou mensagem do meu empresário e, ao mesmo tempo, de um dirigente de Denver. Os dois me perguntaram se podia atender uma ligação porque era uma questão urgente. Então, na hora, eu soube que alguma coisa estava acontecendo. Percebi que era algum tipo de troca”, relembrou o atleta de 27 anos.

A informação foi ainda mais chocante porque, poucos dias antes, Porter conversou com o GM do Nuggets. Nada do bate-papo sugeriu que uma troca estava por vir. “Para ser sincero, eu acho que ele sentiu em minha voz que queria um papel maior. Que queria crescer, melhorar. Mas gostei das suas ideias de mudanças e estava empolgado para seguir em Denver. São só negócios, então não guardo ressentimento”, garantiu.

Playoffs

O ato final de Porter pelo Nuggets, certamente, não foi como esperava e gostaria. Ele teve uma atuação abaixo do esperado nos últimos playoffs, mas todos já sabiam que havia motivos para isso. O ala tratava uma lesão séria no ombro e, como resultado, passou por cirurgia na região. Então, ele espera que o torcedor de Denver guarde as lembranças de um passador mais vitorioso para falar de sua passagem.

“Essa lesão foi dura porque me impediu de jogar da forma como queria nos playoffs. Não conseguia. Fico triste por estar tão limitado, em particular, por ser a última impressão que deixei em Denver. Sinto que deixei o time na mão. Eu tentei ser melhor, mas, no fim das contas, jogava com um braço. Injetava analgésicos dia sim, dia não, por causa das dores”, revelou o novo jogador do Nets.

