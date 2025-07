Nuggets “acalma” Nikola Jokic com pacote de reforços

O Denver Nuggets foi atrás de reforços nessa agência livre e, com isso, agradou Nikola Jokic. Pelo menos, isso é o que se fala nos bastidores. Não houve nenhuma declaração oficial do astro, mas a postura mais ativa da equipe no mercado teve um impacto positivo. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o pivô sérvio aprovou as contratações do time por ora.

Continua após a publicidade

“Eu não espero nenhum comunicado de Nikola sobre o tema. Ele não falou com nenhum site ou meio em inglês, pelo que vi. Mas soube de pessoas próximas que está satisfeito com as movimentações da franquia. Bem satisfeito, aliás”, contou o repórter. O atleta, como de costume, passa as férias no interior da Sérvia enquanto se decida a cuidar dos seus cavalos.

O Nuggets, por enquanto, fez duas adições da agência livre. Acertou o retorno do ala Bruce Brown e trouxe o arremessador Tim Hardaway Jr. As maiores mudanças, no entanto, vieram por meio de trocas. A equipe reduziu a sua folha salarial substituindo Michael Porter por Cam Johnson. Além disso, fechou a chegada do tão pedido pivô reserva com Jonas Valanciunas.

Continua após a publicidade

“Nikola deveria estar satisfeito mesmo. Para começar, trouxeram de volta um dos seus amigos e campeão da liga: Bruce. Tim vai ser um chutador muito bom para vir do banco de reservas. E, por fim, Jonas é um jogador bem produtivo. Ele nunca foi um all-star, mas acho que Denver não vai mas ‘esfarelar’ enquanto Nikola descansa”, avaliou Tim MacMahon, também da ESPN.

Leia mais sobre Nikola Jokic

Valanciunas

Mas nem tudo está tão “ajeitado” assim pelos lados do Nuggets. A franquia, afinal, vive uma pequena crise com Valanciunas. O lituano está na Grécia, em conversa avançada para ser jogador do Panathinaikos. Mas, antes de assinar contrato, precisa ser liberado pela equipe do Colorado. De acordo com Shams Charania, da ESPN, isso está fora dos planos da organização.

Continua após a publicidade

“Denver já informou os representantes de Jonas que, a princípio, o time conta com a sua presença. Ou seja, eles esperam que o atleta honre o contrato que assinou. Sabem do interesse grego em sua contratação, mas o veem como uma peça crítica para a próxima temporada. Ele vai ser o reserva imediato de Nikola e até podem jogar juntos”, informou o jornalista.

Vale lembrar que a transação com o Sacramento Kings que levou Valanciunas para o Nuggets ainda não foi oficializada. Então, na teoria, ainda pode ser rescindida em um caso extremo. Mas Windhorst garante que não há chances de um distrato. “A troca vai acontecer, de qualquer forma. Denver, na pior das hipóteses, se livrou de Dario Saric que não conseguia sequer ficar em quadra”, resumiu.

Continua após a publicidade

Extensão

O “pacote” de reforços aprovado por Nikola Jokic coloca o Nuggets em uma situação mais confortável pensando no futuro. O pivô está mais tranquilo e, assim, deve sentir confiança para estender esse vínculo. Ele já é elegível a uma extensão de três anos e US$206 milhões. O dono da franquia, Josh Kroenke, não crê em um acerto porque o astro pode ganhar (ainda) mais se esperar mais uma temporada.

“Nós vamos fazer a oferta, mas não sei se Nikola vai aceitar. Não dá para ter garantias porque vamos lhe explicar todas as implicações financeiras de assinar um novo acordo agora ou esperar. Vamos ser transparentes e sinceros, como sempre fomos, para que tome a melhor decisão para si e sua família. Enquanto isso, vamos respeitá-la não importa qual seja”, concluiu o empresário. Jokic tem vínculo garantido até 2027.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA