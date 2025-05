Nikola Jokic atinge marca histórica em votação da NBA

Nikola Jokic não foi o MVP da NBA, mas o sérvio ainda assim atingiu uma marca histórica na votação. Isso porque o jogador do Denver Nuggets se tornou, junto de Larry Bird, os únicos a conseguirem ficar no top 2 do prêmio por cinco anos seguidos.

Isso porque Jokic foi o jogador mais valioso em 2021 e 2022, mas perdeu o prêmio para Joel Embiid em 2023. Em 2024, porém, voltou a ser o MVP. No entanto, em 2025, foi Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o melhor jogador da temporada.

Na temporada atual, Nikola Jokic fez história. Com médias de 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.6 assistências, se tornou o primeiro a ficar no top 3 para pontos, rebotes e assistências ao longo de um ano. Além disso, teve 41.7% de aproveitamento de três pontos. Nos playoffs, contudo, parou no Oklahoma City Thunder na segunda rodada.

Larry Bird foi top 2 na votação de 1981 até 1986, vencendo três vezes seguidas, entre 1984 até 1986. Assim, o ídolo do Boston Celtics é um dos únicos com três títulos de MVP seguidos. Então, se consagrou como um dos maiores jogadores da história da liga.

O sérvio, porém, já deixou claro não ligar para premiações individuais. Ele até disse, após vencer o título da MVP, que o “trabalho estava finalizado” e que “queria ir para a casa”. Ainda assim, Jokic bateu uma marca impressionante que mostra sua consistência ao longo do tempo e alto nível.

Esse ano, porém, Nikola Jokic perdeu a votação do MVP da NBA para Shai Gilgeous-Alexander. O astro canadense superou o astro do Denver Nuggets e venceu o prêmio pela primeira vez.

O armador do Thunder, assim, é o 36º jogador diferente na história a vencer o MVP da NBA. Além disso, é apenas o oitavo não nascido nos EUA a receber a principal honraria individual da liga. Vale lembrar, aliás, que é o sétimo ano seguido que um estrangeiro leva o prêmio. Desse modo, consolidando ainda mais o protagonismo de não americanos no basquete.

O MVP a Shai Gilgeous-Alexander coroa uma grande temporada do astro na NBA. O craque, afinal, liderou a liga em pontos, com 32.7 por jogo. Além disso, conseguiu 6.4 assistências e cinco rebotes por partida. O canadense se colocou como um dos melhores defensores do ano. Ele teve médias de 1.7 roubo e um toco.

Como resultado, o MVP de 2025 levou o Thunder ao primeiro lugar da NBA. Com um elenco jovem, liderado pelo armador, o time teve 68 vitórias e apenas 14 derrotas. Então, teve a sexta melhor campanha na história da liga.

