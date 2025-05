Playoffs da NBA: audiência cresce muito nos EUA

A audiência da NBA nos EUA vem tendo uma crescente nos playoffs. Os números, aliás, seriam os melhores desde 2014. Dessa forma, a liga está conseguindo uma reviravolta. Isso porque a baixa audiência durante a temporada regular foi alvo de críticas ao longo de 2024/25.

Os jogos estão com média de 4.17 milhões de espectadores nos canais ABC, ESPN e TNT. Portanto, uma melhora de 3% comparado com 2024 e as duas primeiras rodadas mais vistas nas últimas 11 temporadas – só atras de 2023. Ademais, as semifinais de conferência da NBA de 2025 tiveram uma média de 4,91 milhões, um aumento de 1% em relação ao ano passado.

O jogo final das semifinais de conferência aconteceu no domingo, com o Oklahoma City Thunder derrotando o Denver Nuggets por 125 a 93 e avançando para as finais da Conferência Oeste. A partida, transmitida pela ABC, teve média de 6.34 milhões de telespectadores e atingiu o pico de 7.63 milhões. Segundo comunicado da liga, foi o programa mais assistido do dia 18 de maio em todos os principais grupos demográficos.

Antes dessa partida entre Denver e Oklahoma City, o New York Knicks e o Boston Celtics encerraram sua série em Nova York. O Jogo 6 dessa série, disputado em 16 de maio, teve uma média de 5.73 milhões de telespectadores na ESPN, um aumento de 14% em comparação com a mesma noite dos playoffs do ano passado.

O jogo mais assistido dos playoffs até agora, porém, continua sendo o Jogo 4 entre Timberwolves e Los Angeles Lakers, na primeira rodada, que teve uma média de 7.35 milhões de telespectadores.

Ainda na primeira rodada dos playoffs, o Jogo 7 entre Golden State Warriors e Houston Rockets se tornou o Jogo 7 mais assistido de uma série de primeira rodada na TV a cabo desde 2009, com média de 6.6 milhões.

Embora ao longo da temporada regular de 82 jogos a NBA possa registrar quedas na audiência nos EUA, os playoffs continuam atingindo marcas expressivas.

Agora, porém, chegou uma parte difícil. Entre os quatro times que faltam, só um deles é considerado pela NBA como um time de mercado grande: o Knicks. Depois, então, o Timberwolves é um time de mercado médio. Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder são mercados pequenos, com o Thunder sendo o terceiro menor da liga.

Embora as métricas da liga não levem em conta o interesse geral pelos jogadores em si, já que fala mais das cidades do que do momento dos times, é algo que liga o alerta. Afinal, pode ser que o interesse abaixe agora que times como Los Angeles Lakers e Golden State Warriors já estão fora.

